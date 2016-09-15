当心！深港通对台股的致命吸引力--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

水能载舟，也能覆舟，拿来形容香港股市再贴切不过，因为香港是个自由经济、充分开放的市场，资金洪水来时，港股上涨，资金退却，港股就下跌，钱来钱去，香港股市充分反映资金行情的特色。

前年一个沪港通，加上陆股「引房入股」资金发酵，深沪股市上兆人民币成交量，这个大水淹出来，也淹到香港，「北水南调」效应，让港股恒生指数写下二八五八八．五二点的新高，后来深沪股市吹破泡沫狂跌，恒生指数又重挫万点。

**中资转向！保险资金前进港股，比重大松绑**

今年港股一度回挫到一八二七八．八点，但是深港通加持，又让香港股市得到资金活水，从七月起，香港股市开始加温，成交值从六百亿港币起跳，到了九月九日，港股出现一一六八亿港币的单日最大成交量，假如以今年的涨幅来计算，港股到九月九日为止，二○一六年的累积涨幅约六．三％，在亚洲股市不算最亮眼，但如果从深港通消息披露到通过，港股涨幅达二二．五六％，由此可见深港通的威力。

深港通年底才正式上路，但德意志银行预估，中国保险机构有四．六兆人民币资金会投资境外市场，这其中可能有一四％，大约二二一○亿人民币的资金，会瞄准受益深港通的香港股市，中国寿险资金透过深港通投资港股，有希望再炮制一段类似上一波的「港股大时代」。

中国保监会在九月八日发布「关于保险资金参与沪港通试点的监管口径」，允许中国的保险资产管理机构投资港股通试点股票，中保监表示，这项措施有利保险企业可灵活选择投资标的，纾缓资产配置压力，并提升投资收益。

根据万得资讯的资料显示，到一五年底，中国保险行业可投资资金达八．七四兆人民币，中保监列明只准其中一五％（约一．三一兆人民币）投资境外市场，惟目前中国大陆的保险企业已透过合格境内机构投资者（QDII）投资境外的比重约一．九％，假设比重提高到一五％，而这个资金全数投资香港股市，那么这意味最多将有一．○七兆人民币，可南下进攻港股。

保险资金加持，让港股在九月的七个交易日有六天大涨，中保监一声令下，让大笔资金加速汇入港股，从八月十七日到九月八日，港股通持续净买入金额达四○八亿人民币，这些寿险机构资金买入大型金融股，最具代表性的是中国人寿从十六港币大涨到二十一．八港币，中国平安从三十二．五港币涨到四十四．一五港币，中国人民保险集团从二．八四港币涨到三．四八港币，中国太保从二十四．二五港币涨到三十一港币。

除了这些寿险公司股价显着上涨外，过去蛰伏的中国大型银行股，像中国建设银行从四．五港币涨到六．一四港币，中国银行从二．九港币涨到三．七七港币，招商银行从十五港币涨到二十．二港币。过去H股与A股之间存在很大的价差，如今因为北水南来，股价快速反映，过去H股普遍折价现象，现在有的缩小，有的甚至H股比A股更高。最具代表性的是像全中国最大银行中国工商银行，日前在上海股市的A股是四．四八人民币，但是H股的中国工商银行最近却从三．七二港币大涨到五．一二港币，H股的价格终于追上A股，港股可能成为亚太最亮眼市场。

瑞银财富管理最近给客户的报告指出：中资股业绩符合预期，稳定投资者入市的信心，富瑞则认为中国股市正在去杠杆，正在反覆筑底，港股翻扬，也可望为A股加温，香港的招商证券也认为资金南下的趋势，将使港股持续受到青睐。

**港股吸金！殖利率、本益比，相对具有优势**

香港股市的优势是本益比（P／E）相对低，目前国企股本益比只有八．三倍，恒生主板市场也只有十二．九倍，比起目前在盘底的沪深三○○指数大约十五．三倍，上证大约十七．八倍、台股十七倍、日股二十一．二倍，或道琼的十七．八倍、标普五百的二十．五倍、德股的二十四．三倍，香港股市更具投资价值。

除了这两大优势之外，香港受益深港通可能对台股造成更进一步的杀伤力，在英国脱欧之后，台股从一度跌破八千点关卡，到七月中旬已涨到九千点以上。此时香港恒生指数正好越过二万点，港股加速前进，台股却在九千点关卡陷入泥淖。这一段期间，台股最高一度涨到九二七四．八八点，但若非台积电涨到一八五元高价，台股其实是呈现跌势，因此，深港通上路，台股可能面临另类失血压力。

而这其中，两岸三地科技股将在沪港通后在香港股市聚焦，这次深港通还没有上路，国际热钱率先炒热香港蓝筹股，最具代表性的是香港本地蓝筹股新鸿基地产从七十九港币大涨到一二三．三港币，九龙仓也从三十四．四五港币大涨到五十八．二港币，新世界从五．八七港币涨到十．四四港币，李嘉诚的长和集团受到英国脱欧冲击，但股价也从八十．六港币涨到一○三．九港币，压抑很久的濠赌股像金沙集团，也从二十二．六五港币涨到三十六．七五港币。

**热钱瞄准！蓝筹股暴涨，科技股同获追捧**

资金更在香港的科技股找机会，以一股拆成五股，分割完成的腾讯从一○四．五港币，在深港通助力下，股价创下二一六．八港币新高价，腾讯发行九十四．六六亿股，市值最高达二兆五二三亿港币，若换算成美元，约达二六四四亿美元，在全球企业市值排行可以排到第十位，在全球科技股排名也可以位居第六。

九月九日美股受到升息杂音冲击而大跌，加上苹果iPhone 7效应不如预期，苹果股价跌到一○三．一三美元，苹果市值是五五五七．一亿美元，仍高居首位，一度追上苹果的谷歌母公司字母（Alphabet），目前市值是五四一九亿美元，未来打败苹果机率很大，第三名的微软目前市值四三八○．一七亿美元，现在脸书爬上第四，以三六四九．八八亿美元打败亚马逊（Amazon）的三六○三亿美元，第六名是艾克森美孚石油（EXXON）的三六○○．九五亿美元，波克夏A股是三五四九．七七亿美元，第八是娇生的三二三四．六二亿美元，第九名奇异（GE）二六九八．二二亿美元，腾讯跃居第十名，这代表亚洲企业已正式步上国际大舞台，如果加上阿里巴巴目前市值在二四六四．五二亿美元，中国两大大市值企业成了中国新经济的双箭头。

根据港股通资料，九月八日中国本地投资者透过港股通就买入三亿港币的腾讯，德意志银行最新报告指出：支付业务是腾讯最大机遇的业务，当腾讯在手游及广告上，提供具颠覆性的更新时，德银预期支付业务会进一步走向更强变现能力的舞台，北水爱明牌，腾讯变成最抢眼的目标，腾讯没有出走到美国上市，却在香港开出灿烂花朵，这是香港股市难得的奇葩。

因此，深港通造成的北水南调，未来中国流出的寿险机构资金可能投资中国本地的银行、证券、寿险公司，外国醒目资金可能重押香港本地蓝筹股或香港具代表性的濠赌股，像金沙、银河娱乐或新濠国际、永利、美高梅这些赌业公司，但是牵动最大的可能是科技股及台湾投资人熟悉的运动产业、汽车与汽车零组件。

以科技股为例，腾讯已是香港股市最具代表性的超级龙头企业，而在电信类股，中国移动市值近二兆港币，也无人可动摇。中国移动这些年也是港股高息股的代表，一三年配息三．三一一港币，一四年配二．九二港币，一五年是二．七二一港币，今年中期息配一．四八九港币，殖利率也有二．七二％，这比起中国联通出色很多，也优于中国电信的二．四％，在香港上市的中国移动、中国联通、中国电信类似台湾的中华电信、台湾大哥大、远传。

但是香港更有看头的是科技股，在香港以苹果供应链成员瑞声科技最具代表性，瑞声在○五年上市，定位是全球领先的微型声学器材制造商，瑞声生产扬声器、受话器、防水微电机系统麦克风、无线射频结构件、触控马达、音圈马达，瑞声可说是苹果最重要伙伴。

假如从○五年起算，瑞声股价涨幅超过三十倍，市值高达千亿港币，这次取代康师傅成为恒生成分股，非常具有指标意义。瑞声一四年全年营收八十八．七九亿人民币，净利二十三．一八亿人民币，一五年营收一一七．三九亿人民币，净利三十一．○七亿人民币，今年上半年营收五十五．六四亿人民币，净利十三．五五亿人民币。

**资金寻宝！瑞声、舜宇光学，后劲十足**

假如比较两岸三地的三家重量级声控公司，歌尔○一年才成立，○八年上市，今年上半年营收六十五．四五亿人民币，税后净利四．六三亿人民币，约只有瑞声三分之一，市值约三六二亿人民币，大约是瑞声的三分之一强。但比起台湾美律，这次有立讯入股，股价登上百元以上，但市值只有二○六亿台币，美律一九七五年成立，二○○○年上市，成立及上市时间都比瑞声、歌尔要早，可是发展脚步相对最慢。

港股也有像金山软件、中国软件、金蝶，及中国擎天这些软件公司，也有博雅互动、云游控股、天鸽互动及华夏动漫这些新经济形态的公司，这是深港通带来中国资金更多寻宝的机会。

因此，深港通开通，港股也可能对台股形成致命吸引力，在台湾的中实户透过复委托，或是直接在香港开户的资金已不少，未来在深港通之后，港股可能对台股带来更大致命吸引力，假如中实户资金出走，台股只剩外资独挑大梁，台股量缩的风险恐怕会更大。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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