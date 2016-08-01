《TAYLOR专栏》欧洲一体化理想陨落将成为现实版的失乐园？

2016年1月29日，布鲁塞尔，图为欧盟总部前飘扬的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿Paul Taylor；编译 王丽鑫/刘秀红/汪红英/蔡美珍

路透布鲁塞尔7月31日 - 欧盟闪躲蒙混过关了多年，终究还是没有逃过英国公投脱欧这颗子弹。

更糟糕的是，这颗子弹还不能马上取出，让欧盟这个政治实体迅速痊愈。脱欧谈判会像裸露的伤口一样，几年都没法愈合，就那么溃烂着，耗掉欧盟复苏所需要的体能，使其更易被其他因素冲击。

虽然英国是对欧洲大陆一体化最不热衷的成员国，但英国脱欧是这个理想在陨落的最明显标志。

曾被欧盟外交委员会执委彭定康曾形容为“一场很棒的实验，将互相攻击变成讨论渔业配额”的欧盟，就像双排扣夹克一样已经过时了。

国家元首们除了说些场面套话外，对欧洲几乎避而不谈。法国、德国、波兰和荷兰这几个国家中，很少有人愿意去思考那些重振欧盟和防止国家主义死灰复燃所需做出的艰难选择。

这引得美国总统奥巴马出访欧洲时，都刻意提醒欧洲人，从二战后的一片狼藉走到今天，欧洲大陆有多么不容易，如果不加珍惜，他们将会失去“现代历史上最伟大的政治和经济成就之一”。

“一个统一的欧洲--曾经是少数人的梦想--现在依然是很多人的希望，也是我们所有人的需要，”奥巴马4月在德国汉诺威表示。

但现在的欧洲人将和平、开放的市场和边界视为理所当然，同时对官僚主义、移民、国家认同的丧失以及不负责任的远程统治者感到担忧。

对分享主权的反弹情绪表现为，对欧盟持怀疑态度的民粹主义政党在多数欧盟国家中崛起，以及德国和法国这两个创始国不能就增强欧元区的方式达成一致。欧元区是欧盟的核心。

**害怕统一**

英国的问题仅仅是欧盟所面临的几大危机之一。这些危机合起来将威胁到欧盟的生存和成功。

“在刻薄的观察者看来，当前的欧盟或许就像一个过于庞大的帝国，这个帝国的中心很疲弱，人口在老龄化，经济处于半昏迷状态，内部分化在加剧，松散的边界存在一大堆麻烦，”雅典大学的欧洲一体化教授、前欧盟执委会重要政策顾问Loukas Tsoukalis说。

Tsoukalis在他的新书《保卫欧洲》(In Defence of Europe)中称，欧盟是自身成功的受害者。在成员和功能不断增加的同时，共同制度和民主合法性却落在后头。

欧元区2010年以来已经渡过痛苦的主权债务危机，但却没能使货币联盟实现完全可持续。多数经济文献建议，货币联盟要求有统一的预算，并且有某种通用的安全债务工具。但德国对这两个条件均持反对态度。

去年希腊险些退出欧元区，尽管勉强留了下来，但政府债务问题仍未能解决。欧元区经济体继续分化，南欧地区遭受大规模失业及撙节措施。

多数欧洲社会收入差距不断拉大，欧元区2004年以来的东扩计划招致西欧部分地区怨恨，这些都加剧了公众的愤怒。

由于敌视全球化和移民，民粹主义者有可能会在奥地利重新大选以及匈牙利10月2日移民配额公投中煽风点火，给欧元区的统一构成进一步打击。同样的势力也有可能冲击到意大利秋季的立宪公投以及荷兰明年初的大选。

欧盟截至目前已阻止超过100万难民及移民涌入，但却未能将他们妥善匀给整个欧洲地区。而且依赖土耳其作为欧洲看门人的做法越来越不靠谱。在土耳其7月15日的军事政变被镇压后，总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)对于反对势力、媒体、司法部门以及国内社会进行严厉打击。

紧随移民潮而来的是，伊斯兰武装分子对法国、比利时和德国的袭击，这已经损害了公民对于欧盟开放内部边境会使他们更安全的信任感。

“恐惧使欧洲人抱团的时间能维持多久？”Tsoukalis问道。

**后现代蓝调**

欧盟可能已经达到英国学者兼外交家库珀(Robert Cooper)所称的“后现代国家”的极限。在2002年的一篇文章中，库珀形容欧洲是不强调主权或切割国内外事务、发展程度最高的政治体。

“欧盟...是一个高度发展的互相干预内部事务系统，干预程度细到啤酒和香肠，”他写道。

这个模式仍被全球各地政商领袖视为标竿。在亚洲、非洲及拉丁美洲，不同的国家集团都在设法模仿欧盟式整合，不过亚洲仍然比较执着于国家主权。

但是后现代欧洲本身已经面临严重考验。

在英国公投之后，随之而来的主要反应是希望削弱欧盟执委会及欧洲议会的力量，将更多权力交还给各国政府及议会。

法国、意大利及比利时则是希望回到那个规模较小、更容易管理的欧洲，认为欧元区或是理念相近的国家集团应该继续深化整合。

相比之下，波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四个前社会主义国家的领导人在7月20日警告称：“成员国可能从英国退欧得出的最坏结论之一是，把欧盟划分成小俱乐部。”

在这种灰暗迷茫的境况中，透出了些许光亮，但也许只是昙花一现。

一项在六个国家进行的民意调查显示，在英国6月23日公投后的日子中，欧盟最大国家的公众对欧盟的支持率升至多年高点。

“当人们意识到退出的真正含义时，重新出现了对欧盟的支持，”进行该调查的IFOP的民意调查人Francois Kraus说。

也许情况确实如此，但这并不意味着欧洲国家的政府或他们的选民必定愿意支持哪怕是当前水平的一体化，更别说更深层次的货币联盟了。

相反，调查可能反映了对于欧洲失乐园最初的觉醒。

正如Joni Mitchell曾经唱道：“似乎总是，等到失去的时候，才知道曾经拥有的珍贵。”(完)