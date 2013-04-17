《Wasik专栏》泰国股市值得关注 但应多加谨慎

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表个人观点。)

撰稿 John Wasik 编译 于春红/张若琪/王翔琼

路透芝加哥4月16日 - 谈到新兴市场时提到最多的是金砖国家--巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，甚至有可能提到TIMP，即土耳其、印尼、墨西哥和菲律宾，但一个尚未被纳入投资缩略语当中的蒸蒸日上的新兴市场却是泰国。

相对于西方表现迟滞的经济体，泰国经济增长迅速。与印尼、新加坡和越南等周围东南亚国家一样，泰国人口相对年轻，而且中级阶级的队伍不断壮大，在进行大宗商品贸易之际还在建设基础设施。

当然泰国也有自身的政治问题，包括近些年的政变，但目前该国将精力集中于出口导向型经济，主要受中国和印度需求带动。由于该国拥有氧化铝、可可、天然气、石油和糖等大量自然资源，全球投资者受到吸引。泰国约60%的国内生产总值(GDP)源自出口驱动，其中出口品还包括汽车、稻米和电子产品。

根据泰国央行数据，2012年第四季泰国GDP较上年同期增长近20%，全年增长6.4%。该央行上周五将今年经济成长预估从4.9%上调至5.1%。

据晨星(Morningstar)分析师Patricia Oey称，泰国政府在国内实施了凯恩斯主义政策，兴建大型基建项目，向农户支付高于市场的价格以及提高最低工资来刺激经济增长。泰国是全球主要农产品出口国和制造业大国。

但散户投资人可能有所不知，过去10年泰国是全球股市中表现最好的市场之一。两档投资于泰国的封闭式基金提供了参与这股成长的机会：Thai Fund Inc(TTF.N)和Thai Capital FundTF.A。但我并不推荐这两档产品，因为其年开销比率太高，分别为1.46%和2.1%。

目前只有一档完全专注于泰国的上市交易基金(ETF)：就是iShares MSCI Thailand Capped Investible Market ETF(THD.P)，截至4月15日的三年里，该ETF年化报酬率为27%。而一般亚太(除日本外)指数则仅为5%。这档ETF的年开销比率为资产的0.60%。

有时该档ETF的获利十分惊人：2009年达81%，2010年和去年则分别有57%和40%。其2011年亏损4%，不过当年美国股票的表现也普遍不佳。

相较之下，侧重美国大型企业的ETF--SPDR S&P 500 fund(SPY.P)过去五年年化收益大约为5%，而截至4月15日的10年，年化收益也只有近8%。

上述iShares基金基本上是被动型基金，追踪一项泰国企业指数，采取的方式能涵盖泰国股市总市值的99%。这项指数囊括的90支股票包括Siam Commercial Bank PCL (SCB.BK)等银行股，Advanced Info Service PCL ADVA.BK等科技企业，以及PTT Exploration and Production PCL PTTE.BK等能源企业。

虽然该基金可能是投资泰国最多元化和开销最低的方式，但其也有缺陷。其中一点就是，投资者一直在向该基金注资。S&P Capital IQ的ETF基金研究主管Todd Rosenbluth称，该基金的资产规模已从11月的6亿美元增至逾10亿美元，意味着这个市场恐怕已经过热。

该基金对金融服务类股的投资也过多，约占投资组合的40%。过于侧重某个版块往往会提升投资组合的风险。

事实上，这支基金波动很高，风险是标普500指数的两倍。这对新兴市场来说并不罕见，但在进行投资选择的时候要考虑到这点。

例如，如果中国经济成长放缓，该基金就可能下滑，因为大宗商品需求将下降。任何事件的余波也可能造成伤害。还记得大约20年前的“亚洲金融风暴”吗？此危机曾在很短时间内重挫泰铢等亚洲货币和股市，损及无数投资者。

除波动性之外，还要考虑分散风险。由于在如今密切关联的世界里，任何市场都可能快速转跌，因此最好把对泰国这样国家的投资，作为面向所有新兴市场的较大笔投资的一部分。(完)

(译文审校 杜明霞/许娜)

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