《Kaletsky专栏》财政紧缩时代就要结束

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky

路透2月28日 - 悄悄说一句，政府缩减财政的时代就要结束了。纵观本周，这话说得似乎不合时宜，因为美国政府将强行削减预算，意大利选举过后欧洲面临新的财政危机，英国评级被下调后首相卡梅伦承诺“将进一步加快削减预算”。但政治有时就像一面镜子，它反映出的情况恰与现实相反。

对将于周五自动生效的美国政府减支计划，我们最好留到下月来讨论，届时就能看到公众对政府缩减预算的反应情况。但在意大利、英国和欧洲其它国家，本周发生的事件应该能够让政界与选民相信，无论是通过裁减政府支出还是增加税收，缩减政府预算在政治上无异于自杀，在经济上也会适得其反。

在意大利乃至整个欧元区，这种转变几乎已经成为必然。公开反对财政撙减的政党得到明显多数的选民支持，因此意大利无法将进一步削减预算或推行劳动力市场改革提上议程。

如果德国总理默克尔要求以意大利进一步削减预算、提高税收或劳动力改革作为支持该国留在欧元区的条件，那么多数意大利选民都会直截了当表示：我们受够了！多数意大利人宁愿离开欧元区，也不愿接受进一步缩减财政。如果意大利当真离开，欧元区也将不可避免的陷入瓦解境地。这是希腊、葡萄牙甚至西班牙退出欧元区都不太可能发生的后果。

默克尔当然明白这一点，而且决心在9月22日德国大选前避免欧元区陷入危机。因此，她几乎一定会留心意大利选民对进一步增税、削减预算或劳动力市场改革的反对。从现在起，欧洲央行将不得不对意大利伸出援手，且不附加任何苛刻的前提条件。事实上，预计意大利只会做出一项经济承诺：维持蒙堤建立的现有税收和改革法律。这个承诺应该很容易兑现，因为意大利的新议会要为撤销原有法律而争取多数票的难度，并不亚于推动新的立法。

另一方面，欧盟执委会可能会为意大利改变规定，以投其所好。但此例一开，类似的弹性应该会遍及整个欧元区，在这个时候，欧洲央行将会提供所有欧元区成员国无条件有效的财务支援保证，梅格尔和德国选民则会视而不见。一旦投资者消化完毕，欧洲金融市场料将冷静下来，意大利政治人物又将重施故技：暗中策划、在背后放冷箭及不择手段的巧取。

话题转回英国，也可以见到类似的矛盾情况。上周五的降评之举，实际上可能会用两种不同的方式来减轻撙节举措。首先，降评应该会让英镑保持疲弱，一如英国央行和财政部所殷切期盼的。这将可望提振制造业和出口。更重要的是，降评会让英国政治和经济政策大转弯。

甚至在英国遭降评之前，英镑兑美元就已经回到2010年布朗还在当首相时的水准1.51美元，但许多投资人认为这只是暂时的。如今拜降评所赐，英镑疲弱最终可能是长期走势。

2010年大选后以来英镑保持强势的主要原因是，在欧洲一片混乱下，英国被视为金融和政治稳定的避险地。因此有大量的外逃资金流向英镑。降评虽不会自动逆转这些资金流动，但却让大家注意到英国政治和政策的转变，许多国际投资人不久前大都没注意到：英国正进入政治、财政和货币政策动荡期，而且就在欧洲其他地区的政治和财政情况变得更加稳定的时候。

距离下次大选只剩两年的时间，英国经济却鲜有持续复苏的迹象，生活水准正在下滑，政府所有的赤字和债务目标都没有达成。

其他的信评机构料将会跟进上周穆迪降评的动作，英国选民将会再次想起这些失败之处。由保守党和自由民主党组成的执政联盟将濒临崩解。这两个政党除了都认为削减赤字是当务之急外，几乎没有共同的看法。

离大选只剩下两年、在民众热烈期待下有一位激进的新任央行总裁将上任，2013年下半年政策很可能会挥别撙节作法。一直到上周，政策没有大转弯的一大阻力就是担心英国会失去AAA评级。如今失去了最高评级，卡梅伦比以前更没有理由坚持有政治自毁力和经济反作用力的政策，欧洲、美国、日本、中国以及全世界对这样的政策都将有所体认。现在情况看来可能还不是如此，但财政撙节的年代应该就快结束了。(完)

(编译 程琳/戴素萍; 审校 侯向明/张荻)

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