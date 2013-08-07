《SAFT专栏》缩减购债只能算作撤退 而不能宣告胜利

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月6日 - 如果美联储9月真的开始缩减购债，那么对此举只能有一种解读：撤退。

说它不是胜利，是因为，从上周五美国7月就业报告中可以看得很清楚，就业市场并不强劲，没有创造出高质量的岗位，薪资实际上在降低。如果你的梦想就是翻转汉堡包来偿还教育债务，那么这就是你想要的经济。

说它当然不是胜利，是因为，尽管有着低息的绝对刺激，但最为重要的核心通胀率指标仍远低于美联储的理想地带并还在下行。

开始缩减抵押和公债购买的强有力论据全部在于成本和风险。购债会扰乱价格，钝化金融市场已然变质的风险传感器，并导致大规模而且最终成本高昂的资本分配不当。

美联储已经以其独特的委婉方式揭示了这一点，上周在决定维持当前货币政策不变时其发表的声明表示：

为决定资产购买规模、进度和组成，委员会将继续适当考量可能的功效和购买的成本，以及达成经济目标的进展。

像大多数金融策略一样，其效果一直令人质疑，但成本却来得过于真实。

现在可能只是有了美国经济迈向美联储就业目标的论据。毕竟，7月的失业率从7.6%降至7.4%，明年初还可能触及7%这一被视作终结购债的标准水位。不幸的是，失业率的降低很大部分受助于人口统计，因为每个月都有很多人的年龄超过劳动力标准。就像日本，人口老龄化以及低生育率的情况下，很容易陷入低通胀率。

而且如果我们考虑一下复苏进程中创造出的就业质量，就更没有欢庆胜利的理由了。7月创造出的就业中，有65%是兼职岗位，一半多来自低收入的零售、餐饮和酒吧领域。

**扭曲**

等等，我听到有人说，要货币政策为创造出低阶就业岗位负责，这是不公平的。

的确。在雇主及企业没有非理性恐慌的情形下，货币政策很难起到创造优质就业机会的作用。政府的确有可以协助创造优质就业机会的筹码，但这些筹码都和现行的利率没有太大关系，其关联程度还远不及股市上涨的速度。

事实上，上一波的泡沫可以为鉴。房市热潮创造了许多高收入的就业岗位，当中有许多是不需要大学学力就可以胜任。不幸的是，这些部分是由极低利率创造出来的房屋需求是假性需求。到最后，经济受到重创是因为被吸入房地产的资本及劳动只有被任意弃置一途。

这样的风险也就是我们可能想要考虑收回有利政策的理由。金融市场存在的目的，在于协助将资金直接引导至能够获得最佳利用的地方，然而金融市场现在得仰赖美联储的干预，才能够不断地修正那些冒险家为了私利而犯下的种种错误。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在周一的演说中指出，“一些人已然期待美联储将无止境的延续各市场运作。这让金融资产订价遭到扭曲，鼓励人们不去认真研究，并有可能成为资本严重错置的根本原因。”

收回刺激措施不仅仅是提醒大家，在投资方面不可能每个人都是赢家，这同时也有可能协助逆转目前再度逐渐遭到扭曲的房市。

正如费希尔所指出，目前未到期的美债中，美联储持有比重达20%，每次发行新债时都买进超过四分之一。在抵押贷款债券方面，美联储更是市场中超重量级人物，持有四分之一的在外流通的抵押贷款债券，同时每个月买进的数量高过市场净发行量，也就是大过实际发行量减去到期或赎回的数额。

在9月收回政策将相当痛苦，也因此还不能说一定会实现。

若真的实现，那我们也该要坦然面对其中的理由。(完)

(译文审校 隋芬)

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