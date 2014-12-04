《Kimberley专栏》英国竞选热潮可能会把英镑烧晕

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 许娜
路透伦敦12月3日 - 英镑可能在2015年初遭受重挫，因为交易商关注5月全国大选带来的政治风险。
周三公布半年度预算更新报告时，英国政府可能会选择对经济形势轻描淡写，以说服选民相信经济振兴工作只是完成了一半。如果经济还未达到完全复苏，那么假设利率不会很快上调，似乎就很合理。
这将巩固美联储升息时间最终将早于英国央行的观点，从而可能拖累英镑兑美元。2014年的大部分时间里，交易商的看法却正好相反。
任何质疑竞选活动已经拉开序幕的人都应注意到，财政大臣欧思邦周日宣布医疗保健支出每年将增加20亿英镑，而且有传言称英国可能允许北爱尔兰自行设定公司税率。
第一个措施有助于削弱反对党--工党。第二个举措则可能促使北爱尔兰议员支持欧思邦所在的保守党，如果大选结果像外界普遍预期的那样胶着。
保守党和工党的选票都被反欧盟的英国独立党抢走了一些。同时，民调显示，自由民主党的支持率下滑。
那么，问题来了，苏格兰民族党(SNP)的表现如何，它的表现又会对工党产生什么影响？从历史上看，工党在苏格兰的影响力很大。
国际投资者可能很容易被英国政治的细枝末节弄迷糊，不过结论却很简单。
英镑看来易受冲击。(完)
(译文审校 李春喜)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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