《Kimberley专栏》乌克兰冲突迫使欧洲另寻能源供给 提供加元走强契机

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley
路透伦敦9月2日 - 乌克兰冲突显了欧盟对俄罗斯能源供应的倚赖，假以时日，加元或许会成为在这场冲突中渔翁得利的赢家。
欧洲对俄罗斯天然气依赖程度示意图(link.reuters.com/nah72w)
加拿大西部省份具有向欧洲提供油气的潜力，同时，加拿大已经作了相当多基础设施投资，希望将油气产量输往北美洲的东岸，为未来输往欧洲铺路。如果这项业务获得发展，对加元的需求只会愈来愈高。
在管道及运输方面的投资努力十分明显。
加拿大最大管道营运商安桥(Enbridge)(ENB.TO)预计，旗下每日输送能力45万桶的Seaway Twin管道，10月中旬起将开始将加大拿油砂提炼的原油输往美国墨西哥湾沿岸。
TransCanada(TRP.TO)计划将长达3,000公里、利用率不高的天然气主要管道系统产能，转移到每日运送能力110万桶的Energy East管道。这将把加拿大西部亚伯达省油砂提炼原油，运至东岸新布蓝兹维省(New
Brunswick)的圣约翰(Saint John)。
圣约翰也是加拿大最大的铁路石油运输端点；目前在北美洲的东岸及墨西哥湾沿岸已有许多类似的运油站。
4月时，安桥的美国子公司Tidal Energy Marketing获得美国政府批准，得以从美国港口出口“有限数量”的加拿大石油，是一项有利的突破。这些出口许可特别是针对将石油转出口至欧洲，也是美国商务部2008年以来首次批准。
当然，这些进展都无法一蹴可几。但这确实透露出，一旦欧盟认为必须减少对俄罗斯的能源依赖时，加拿大将是欧盟的对策之一。
**盟友**
加拿大与欧盟一直致力于加强贸易联系，能源就是一项关键议题。
“我们并不简单把乌克兰危机看做是推销加拿大产品的良机，”加拿大总理哈珀6月时称，“但显然，关于我们如何确保全球范围内我们能源供应的安全性和稳定性，我们与盟友进行了深入讨论。”
在6月，欧盟决策者据称也提出废除一项要求，即不再把油砂提炼的石油视为比其他原油污染更大。加拿大就是油砂制油的最大生产国。
欧盟和加拿大9月25-26日将在渥太华签署全面经济和贸易协议。该协议需要得到双方国会批准。
虽然欧盟议员已经威胁要抵制该协议(部分人是出于环境疑虑)，但议员们也会越来越清楚地意识到欧洲依赖俄罗斯能源供应的后果。
作为北大西洋公约组织(NATO)成员国，加拿大也在军事方面与欧洲合作，据称还有意参与新的快速反应力量，以提升应对俄罗斯干预乌克兰的防御能力。
当前情况下，欧盟与加拿大加强能源合作合乎情理。加元只是这一进程的一个受益者。(完)
(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 张明钧/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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