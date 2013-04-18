《Russell专栏》大宗商品两样情 矿商乐观而投资人信心低迷

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 蔡美珍

路透澳洲朗塞斯顿4月18日 - 大宗商品市场一片低迷气氛，而全球矿业巨擘必和必拓及力拓的最新产量报告却呈现乐观评估，两者之间的背离程度愈来愈明显。

大宗商品市场周四持续下跌，沪铜挫低4%达到跌停水准，触及18个月低位，布兰特原油触及7月以来最低位，而金价再跌1.5%，这个月以来跌幅达到15%。

大宗商品的多头观点看来似乎已经不支投降，因为在中国公布逊于预期的国内生产总值(GDP)数据，加上美国一些经济指标令人失望之后，投资人变得愈来愈悲观。

但必和必拓(BHP.AX)及力拓(RIO.AX)的季度报告内容，却对市场提出全然不同的观点，这两家矿商提高多数商品产量，并重申进一步增产计划。

市场悲观气氛与两大矿业巨头看法的明显差异在于，两家矿商焦点放在中长期，而且唱多他们自己生产的大宗商品前景，攸关他们已身利益。

不过，必和必拓与力拓的季度报告，都丝毫没有预期商品市场即将大幅修正的暗示，也不见他们预期天然资源需求快速萎缩。

事实上恰恰相反，必和必拓高谈“强劲”表现，力拓则形容季度表现“紮实”，而且在削减成本及完成新项目方面的“进展顺利”。

力拓是仅次于巴西淡水河谷(VALE5.SA)的世界第二大铁矿石产商，力拓2013年第一季铁矿石产量较上年同期增加7%。

力拓西澳事业产能提高计划亦顺利进行，今年第三季之前将把年产能由2.37亿吨提高至2.9亿吨。

必和必拓3月当季的铁矿石产量较上年同期增加3%，公司表示可望达成在2014年3月之前将年度产量由1.83亿吨增至2.2亿吨的目标。

必和必拓的季度铜产量较上年同期成长9%，焦煤成长22%，铝成长10%。

力拓的铜产量亦增加26%，半软及热能煤增加28%，铝增加6%。

合理的疑问应该是，在市场认为主要大宗商品消费将减少，或至少供给将超过需求的时候，为何这些矿商还在增产。

既然必和必拓与力拓承诺将削减成本、节制资本支出、退出表现不好的事业，为何他们还继续增产铁矿石、铜和煤等等，而且还计划进一步增产？

如果必和必拓与力拓能够设法成为生产成本最低的矿商，他们现在打的算盘大概是押注需求将维持在足够水准，让他们能够仍以不错利润卖出新增加的产量。

或许他们有理由乐观，就像铁矿石市场所呈现的。

虽然中国第一季铁矿石的进口量继续持平，但必和必拓与力拓的占比似乎有所提高。

目前最新详细数据只到2月，但数据显示，中国1-2月由澳洲进口的铁矿石较上年同期增加6.4%。

中国由第二大供应国巴西进口的铁矿石则减少了8.7%，由印度进口的铁矿石大减87.6%。

由于必和必拓与力拓占了澳洲产量的大宗，中国数据显示出这两家矿商今年以来成功提高了他们在中国进口所占的比重，而且2012年中国进口澳洲铁矿石已经较上年跳增18.5%。

铜的情况可能也相似，必和必拓与力拓拥有智利Escondida大型矿场，必和必拓表示由于当地的铜矿品级提高，截至3月底的九个月铜精矿产量增加61%。

虽然伦敦期铜目前价格几乎比2月初的年内高点跌了17%，必和必拓与力拓可望因为生产成本较低而受益，即使铜市逐渐走向结构性供应过剩。

铝和煤炭产量提高，就比较难以合理化，因为力拓在这两个领域都计划出售资产，等到财报公布时，这两个部门的获利情况应该很值得观察。

但整体上给人的感觉是，大型矿商对大宗商品前景的看法远比投资人乐观。

究竟是不是矿商看法正确、而当前市场投资人看错，就要看中国及发达经济体的经济数据是否能出现一些好转迹象。(完)

(译文审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。