《Maguire专栏》中国谷物贸易商正利用美国数据空窗期趁势买入吗？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire 编译 李婷仪
路透芝加哥10月8日 - 美国农业部(USDA)贸易报告系统或许停摆，但美国谷物商嘉吉与ADM等，仍对有兴趣的买家照常出口业务。
中国的国内谷物及油籽现货价持续攀升，而该国贸易商又向来擅长悄悄行动，因此很可能成为这段期间美国出口的主力买家。而且，目前美国交易商注意力暂时分散，又无法透过政府数据追踪出口市场活动的讯号，当前可能正是中国入手美国供应的大好时机。
**价格压力**
就算没有美国政府停摆提供的幕布，中国贸易商也有很多动机搭上美国农产品出口潮。
由于需求旺盛且国内供应少，中国的现货小麦、玉米和大豆价格最近几周居高不下。
其中小麦价格因国内产量问题更是尤其强劲，最近在国内几个重要需求中心涨至八年多来最高水平。
尽管夏季的大豆进口达到纪录高位，但在中国主要的大豆加工及使用地区，豆价升至一年来最高水平，说明对海外的更多供应会继续具有需求。
玉米方面，中国是仅次于美国的第二大生产国，步入年底之际应该有丰沛收成。但尽管如此，玉米市价仍反映出短期出现供应稀缺的忧虑持续不散。
综合种种因素，中国负责维持及分销全国粮食供应的官方交易商，其肩上确保取得重要作物额外数量的压力依然存在，毫无悬念在当前美国玉米和大豆收成压制出口价格之际，他们将密切追踪美国的售价。
浏览中国农作物价格图表，请点击：(link.reuters.com/duv63v)
**好价差、好时机**
就在中国国内农作物价格小幅上升的时候，美国作物价格却因美国玉米、大豆和春麦收成增加而备受压力。
国内与主要出口国在农作物价格上的差异，肯定引起了中国进口贸易商的兴趣，他们通常利用美国收成空档的价格压力，同主要美国出口商预定颇吸引人的进口合约。
浏览中国与美国作物价格对照图表，请点击：(link.reuters.com/cuv63v )
浏览中国与美国作物价差图表，请点击：(link.reuters.com/fuv63v)
而且当前美国政府停摆之下贸易报告系统关闭，不能像往常一样把某种规模以上的出口交易通知市场追踪人士，这类交易的吸引力就变得更大了。
按照规定，美国出口商若有任何超过10万公吨的交易，都必须提示政府，而政府通常会在第二个工作日就向市场公布。
除此之外，美国农业部每周会公布一周作物出口检验报告，以及前一周整体销售/出货的实际变动数据。
这类报告经常会在相关市场引发价格反应，因为交易商通常拥有自己对贸易活动的预期，在官方数据公布后再被印证正确与否。
这些提示系统已经停摆超过一周，期间中国与美国作物价差已经拉大到多月来最诱人的水平，所以我们不得不做此假设--至少部分出口市场的活动正在进行。
确实，来自某些贸易商和经纪商的坊间报告显示出口活动活跃，因海外买家抓紧产量导致价格疲弱的大好机会。
唉！在政府结束停摆恢复数据报告之前，没有可得知的管道了。
在那之前，多数市场参与人士将仍无法得知到底有无任何出口活动正在进行。但从中国贸易商喜欢尽量不受瞩目的倾向、以及中国农作物价格相对美国出口价格接近历史高位的理由来看，中国贸易商若趁着数据空窗期增加进口美国作物的话，一点都不会让人意外。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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