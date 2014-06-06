《MAGUIRE专栏》玉米种植启动缓慢 9月合约备受关注

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥6月5日 (撰稿 Gavin Maguire； 编译 高琦/徐文焰/龚芳) - 2014年玉米生长季的开始伴随着看空走势，相关期货价格也随之走低，但即便如此，9月玉米期货成交量和未平仓合约数量都在攀升，因生产方、商业用户和交易商都增加了对该月合约的曝险。

“9月合约”在玉米期货中向来属于谁都不待见的过继孩子，因为该合约不像7月和12月合约，它对于旧作和新作的供应情况都无法给予全面反映。

但今年有所不同，自从2014年种植季启动缓慢以来，9月合约就逐渐得到市场人士青睐。因为种植缓慢可能导致用于9月合约交割的玉米新作供应减少，从而使9月合约在新作授粉到收割开始前的这段关键时期里、成为反映旧作供应情况的最近指标。

自5月以来，9月未平仓合约数量大增42%，相比之下，12月和7月未平仓合约数量则分别为增加11%和下滑21%。

最近几周里期权仓位也急剧攀升，基于当前价位，无论是对卖权还是买权，上档和下档的买入都很活跃，显示出市场对于9月玉米合约在未来几个月走势的预估存在巨大差异。

**关键时刻**

今年中西部许多地区的播种推迟，意味着美国多数玉米的成熟和收割期会比往年稍晚。

与此同时，玉米总消费量仍居高不下，归功于乙醇产量大增，畜牧业饲料需求热度不减，以及出口销售步伐创下逾五年来最快速度。

持续不断的需求令美国玉米库存稳步减少，在12月1日至3月1日期间下降了34.5亿蒲式耳，降幅比上年同期高出逾8亿蒲式耳。

而3月1日至6月1日当季的库存降幅估计也不小，因而可能导致在本作物年最后一季来临前的库存状况比预期还要紧张，而那时新作玉米还处于最关键的生长阶段。

就本作物季而言，市场人士已被吸引建立了更多的9月期货和期权仓位；多头交易商预期，新作玉米产量受到的任何威胁，都会帮助9月期货取得令人惊喜的表现。

而空头人士则预期，如果2014年度作物继续受到普遍良好的生长条件的照顾，导致失望的多头结清仓位离场，那么9月期货将会受到冲击。

**偏空？**

尽管9月玉米期货未平仓合约及成交量近期攀升，显示各界对该期约的参与度提升，然而9月期权的趋势则可显示多空分歧的情况。

9月买权及卖权的未平仓合约近期上扬，显示外界对参与夏末玉米市场的意愿颇佳。

价位在4.70美元的9月买权未平仓合约自5月中旬增加约26%，显示这些买家对该时期的行情抱持乐观看法。持有上述买权的投资者可以高于当前价格每蒲式耳约0.20美元，敲进9月玉米期约。

但同期价位在4.30美元的9月卖权未平仓合约则激增逾75%，意味着这些卖权的买方认为行情会进一步下跌。持有上述卖权的投资者可以低于当前行情约0.20美元，出脱9月玉米期约。

参阅9月玉米期权图表，请点选：link.reuters.com/dym89v

为评估整体市场气氛，这些期权卖家的动机亦须列入考量。比如，许多卖权的卖方可能是玉米的商业最终用户，或许认为在9月期约交割期间，该期约价格倘若果真走疲，他们对于在这个价位敲进玉米已感到满意。

尤有甚者，玉米买权的卖方可能已持有期货合约，或许以放空期权仓位的方式，对冲其曝险部位。

不论近来这些期权操作背后的动机为何，9月期货及期权活动普遍增多，意味着有更多交易商预期，随着夏季的到来，该期约将愈发活跃。

在7月期货及期权到期后，9月玉米将在今夏一跃成为美国玉米的指标合约，有助于该期约摆脱孤儿合约的封号，进而在2014成长季最后几周扮演评判美国玉米市场人气指标的角色。(完)

(译文审校 孙茉莉/许娜)

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