《BRAUN专栏》美国东部玉米种植带作物是否堪忧？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun 编译 王颖/王琛/张明钧/于春红

路透芝加哥8月8日 - 自玉米和大豆种植季开始以来，美国东部玉米种植带的旱情就一直牵动着大家的神经。美国是全球最大的玉米供应国和第二大大豆供应国。

印第安纳和俄亥俄是东部玉米种植带关键的两个州。这两个州的玉米和大豆作物分别占全美的11%和13%。

这两个州自种植季开始以来一直乾旱少雨，而且相比国内其他地区，它们的种植时间也大大推迟了。自种植期开始以来，干热天气就一直是东部地区的主题，很多市场参与者对这些地区的单产潜力毫无把握。

俄亥俄州受不利天气因素的打击超过印第安纳，这从政府公布的作物生长状况评级中就可以看出。每周玉米作物生长状况报告显示，印第安纳有所改善，但俄亥俄州却出现明显下滑。过去一个月，俄亥俄州玉米优良率下降了16个百分点。

8月前三天，汤森路透作物分析师考察了俄亥俄和印第安纳产量最大的地区，观察田地状况，并随机剥下玉米皮以评估单产潜力。大豆则在定性层面受到严格检测，因为现在还远远不到点数豆荚的时候。

这些直接观测数据表明，一些旱情最严重地区的产量还能勉强够数，不过最终结果在很大程度上还取决于接下来几周的天气。

**玉米产量待定**

八月初通常是观察美国中西部农田充分拉长的玉米穗的良好时机，但由于种植推迟，俄亥俄州和印第安纳州的许多玉米穗还处在生长早期。(tmsnrt.rs/2aL6WeQ)

这就更难预估一些农田的实际产量潜力，因为不确定玉米穗能长多大，以及所有已成形的玉米粒是否能最终长成粮食。但这也不一定是坏事，因为损失的情况也不能确定，这就意味着结果可能没有担心的那么差。

虽然出现恶劣天气的迹象很明显，但成熟期的玉米穗普遍令人满意。玉米穗发育不良的情况并不严重，不过一些玉米穗末端的玉米粒以及分散在整个玉米穗上的玉米粒未能授粉。(tmsnrt.rs/2ao4UEV)

随机抽样中，五个玉米穗中至少有一个存在严重发育不良或玉米粒数量少于其它玉米穗的情况很普遍，而且俄亥俄州的情况比印第安纳州更突出。

且不论玉米穗的生长阶段，大多数农田显然需要雨水，一些则严重需要雨水，尤其在俄亥俄州和印第安纳州东部地区。进入这些农田即可看到，表层土疏松龟裂，而且作物底部的叶片已发黄枯萎。(tmsnrt.rs/2aL9ude)

尽管非常乾旱，但从公路上看，俄亥俄州只有少数几个地方有明显可见的紧张状况。这点非常重要，单纯从开车路过来看状况并不明显，不足以了解两州的各个地方需要多少降雨。

在作物生长初期，降雨需求更为殷切。对于俄亥俄及印第安纳这两个州的大部分区域而言，玉米穗完全成熟、玉米粒结实还要有一到两个月的时间，因此就连那些当下看来状况极佳的玉米仍面临一定风险。

而降雨只是问题的一部分。温度对于玉米粒的生长而言是一决定性因素。若夜间温度的降幅足以达到玉米株呼吸循环的最适化，则收成前景较佳。

若未来一个月左右天候状况大致上能够配合，则印第安那州的玉米收成可能会很高，但会略低于纪录水准。印第安那州天候状况若果然转差，则该州将会有一些水气配合，而许多玉米的外型已经相当成熟，足以应付恶劣天候，若遭遇恶劣天候全国产出也不至于明显下滑。(reut.rs/2ao32w5)

若俄亥俄州未来天候状况良好，可望使该地区的玉米产出达到去年水准附近，而去年的产出也受到乾旱打击，且远低于纪录水准。但就算天候出现预期中最糟最况，应该也不会造成该州产出的大灾难。

**大豆种植区求雨若渴**

季节步入这个时分，大豆仍在开花并形成豆荚。在此过程中天候状况绝对是重要因素，因这决定了豆荚的数量及大小。

现阶段计算豆荚只是徒劳无功，因其数量还会有变化，但现在判断东部地带需要几次降雨浸润土地才能达成稳健收成不会过早。

俄亥俄州大豆面临的情况比印第安纳州更加严峻。俄亥俄州大豆承压的迹象非常明显，许多花还未形成豆荚就衰败了，叶子因日照甚至在每天早晨即向内卷。(tmsnrt.rs/2aocdwu)

花败落的植株仍有机会长出新的花，但如果没有足够的湿度则很难。一旦形成豆荚，那么天气在决定大豆大小方面具有重要作用。

大豆的情况可能较为幸运，因为与玉米不同，大豆通常只需8月有一两次及时降雨，即使气温高些也没关系。

**降水极为重要**

截至周五中午，天气预报显示俄亥俄州和印第安纳州未来两周降雨机率增加。(tmsnrt.rs/2aog9x6)

尽管在这一时间段内料不会出现极热天气，但这两州的气温一般情况下将高于正常水平。(tmsnrt.rs/2aLrVyl)

与玉米相比，这一天气预报对东部种植带的大豆更为有利。在现阶段，较之气温更高，缺少降雨对大豆更加不利。如果本月第二周真有更多降雨，那么对大豆将十分有益。

玉米的情况略微棘手，因为最低气温可能没有低到使籽粒灌浆的程度最大化，而且这两个州的玉米需要降水的时间可能更早，而不是稍晚。

美国气象预报中心(Climate Prediction Center)发布的最新长期预报显示，至少到下月底，东部玉米种植带既不会出现有利天气，也不会出现不利天气。这很可能为印第安纳州和俄亥俄州的玉米和大豆产量带来更多不确定性，而这在夏末是常有的事。(完)