《专栏》2017年美国共和党可望入主白宫

（Clifford Young是益普索公众事务美国总裁。Julia Clark是无党派政治和选举民调专家，在益普索公众事务担任高级副总裁。本文为二人联合撰写，以下内容仅代表作者观点。）

10月14日- 选举并非神秘事件，其实是可以预测的，有一系列因素以常见的方式影响着选举结果。

因此，我们可以有把握地说，2017年共和党候选人可望入主白宫。

这个结论基于我们所创的一个数据模型，主要基于两个因素，而这两个因素都攸关和现任总统属同一政党的候选人所面临挑战。首先，现任总统不参选的情况下，选民通常不愿投票给执政党。和现任总统属同一党派的候选人胜选的机率仅是对手的三分之一。其次，奥巴马目前支持率太低，这也暗示民主党候选人不会取胜。

目前民调数据显示希拉里支持率领先于多数共和党参选人，那么为什么我们还这么有信心呢？很简单，我们仰仗的是模型，而非民调。

当选举处于目前阶段，提出“赛马式”问题（2016年11月你会把票投给谁？）的民调数据可能有很大的误导性。现在离选举日这么远，民调数据较真实选举结果平均会有8个百分点的误差。鉴于往常选举中候选人的胜负不过是两三个百分点的差距，8个百分点实在是很大的误差了。

用模型预测结果很简单：分析过去的数据，寻找规律，利用这些规律进行预测。我们先是汇总以往美国总统选举的数据，但问题在于美国的总统选举数据并不多，如果追溯过去100年，也只有25次总统选举。

因此我们将选举数据范围扩大至全球民主国家举行的总统和议会选举，建立了一个大得多的数据库：来自35个国家、超过450次选举。

我们的模型最重要的发现是：在任者的力量。即如果在任者寻求连任，胜出的机率比败选的机率要高得多。模型显示，在任者胜选的机率较对手高出两倍。而若现任不参加竞选，与其同属一党派的候选人当选机率则仅为对手的三分之一。

从我们的全球选举数据库还可以发现，了解公众对国家和领导方向的观点很重要。他们对政府整体上是否满意？要衡量对政府满意度有多种方法，我们采用了最常用的方法，即现任领导人或总统的支持率。

我们的模型印证了总统支持率的重要性。模型显示，若和现任总统同一党派的候选人获胜机率想要过半，那么现任总统的支持率就必须高于55%。由于奥巴马目前支持率只有45%，因此民主党候选人不太可能取胜。

我们的模型以可能性为基础，侧重于党派层面而非具体到候选人层面。该模型只尝试预测执政党更迭的可能性，预测准确性为85%，多数情况下是正确的，但并非所有情况下都是正确的。可能影响到模型准确性的情况包括：奥巴马的支持率迅速改变，或是选民投票率异常高或异常低。

未来几个月，奥巴马的支持率可能有所上升，但必须突破55%，民主党留住总统宝座的机会才能达到五成。这种情况发生的可能性非常低，因为总统的支持率往往会逐步下滑，奥巴马也不应该是例外。

有人可能会说希拉里是特别的，她获胜的机会要大很多，因为她很受欢迎，并且曾经是第一夫人，所以似乎跟在任者也差不了多少。但即便基于这样的假设，从我们的模型看，奥巴马目前的支持率意味着希拉里获胜机率不到一半。

民主党想要保住白宫宝座，任重而道远。（完）