《SAFT专栏》美国总统选举过后 真正的烦恼可能刚刚开始

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透10月25日 - 自从辛普森审判以来，就没有过引人瞩目但却对金融市场影响较小的新闻事件。

随着特朗普的总统竞选之路走向惨败，而且民主党有可能掌控众参两院，相对平静的时期可能会结束。

如果民主党大获全胜并控制美国政府，投资者将会从忽视这种不可想像而又不可能的情况，转为面对当下的现实。这可能意味着市场可能会下行，因为面临监管更严、政府对企业友好程度下降和全球经济联系变松的风险。

在任何不涉及“特朗普胜利”的情景下，上述展望的稀释版本也可能发生。

确实，如果特朗普取得胜利，市场将会“得到一些小狗崽”。但不是让人喜欢的狗崽--它们会把各处搞得乱七八糟，还会咬你。

特朗普可能威胁美国的全球联盟、美国的善意与信用，同时轻视贸易政策的基本原则，而尚未变得特别不安的金融市场则是几种相互交织的力量的证明。不仅鲜有人认为他会获胜，而且鲜有人仍认为他若获胜的话将会实施他的各项计划，更鲜有人认为，作为投资者，他们尝试和跑赢美国信用与凝聚力崩溃能得到回报。

一旦这些轻微但影响较大的风险消除，就可以更容易地专注于未来四年更加对称的、但仍很重要的政治风险。

“对于很多美国市场参与者来说，存在这样一种风险，即如果希拉里的胜利导致民主党重新在国会参众两院占据多数席位，则她的胜利可能过于声势浩大。我们猜测，对于市场而言最有利的结果是，希拉里获胜，同时共和党至少在参议院或众议院保持多数地位，”High Frequency Economics的分析师Jim O’Sullivan在客户报告中写道。

鉴于博彩交易所仍给予共和党保持众议院控制权高于四分之三的机率，结果可能是市场因略感宽慰而上涨，就像是当一场特别难看的表演结束后，你总算可以出去喝一杯的那种感觉。

**和特朗普的“民粹”一样，希拉里的贸易立场亦难琢磨**

据美国联邦预算问责委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)，希拉里的税收计划若如宣传的那样，则将会使2017年美国国内生产总值(GDP)削去0.4%。该委员会也预计由于债务规模下降，该计划提升美国经济成长的作用远不止宣传的20年。而我的观点是，对于关注通胀和美债市场的投资者而言，更倾向于未来的事先不去操心，反倒是更关心近期的成长和企业获利。

更难以预测的是，希拉里一派对待贸易的立场。大家或许并未十分在意希拉里对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)态度的转变，但是无论对任何当选的美国官员，还是任何一个发达世界的官员来说，都很难去忽略公众对于作为全球化重要组成部分的贸易协定越来越多的不满。

虽说一个意见分裂的国会也要比欧盟好管理一些，但因为小小一个比利时瓦隆区的反对，欧盟与加拿大的既定贸易协定眼看要告吹，还是较为引人注目。

哈佛大学经济学家Dani Rodrik认为，贸易协定遇到障碍，主要是因为他们对于投票人的实际落地影响遭到误传。

“我们不应指责人们反对贸易协定的愚蠢和无知，而应该试图了解贸易协定为何在从一开始就失去了合法性，”他写道。“我想将此大部分归咎于主流精英和贸易技术专家，他们漠视了普通民众对早先的贸易协定的担忧。”

仅仅因为特朗普和桑德斯(Bernie Sanders)在2016年的竞选中失败，并不意味着新的希拉里政府可以对民意视而不见。

不仅仅是瓦隆区有反对贸易的情绪。英国也有，这种情绪在一定程度上导致该国在公投中选择退出欧盟。

这种情绪的很多影响都会威胁增长，受到最严重威胁的是，企业获利在国内生产总值(GDP)中所占的比重。

另外还将有一些变化，诸如收紧监管或更加注重再分配的税收制度，这些变化将缓慢推进，但即便在很远很远的地方也已能够听见。因此，尽管到时没有大选之夜的烟花，也不要指望美国股市会为之振奋。(完)