《MAGUIRE专栏》投机客聚焦农产品 看似随意实则挑剔

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire
路透芝加哥3月21日 - 近来，随着畜牧产品、粮食、肉类和食用油价格纷纷走高，投机交易者的身影又在农产品市场活跃起来。
不过，虽然看起来快钱是不加选择地流入农产品市场，但实际上投机客对待每个市场的方式不尽相同。他们在畜牧产品市场大量建立创纪录的多仓，同时大幅减少小麦空头押注。
在玉米买盘爆发和大豆市场持仓稳定的同时，今年迄今，投资资金的部署相当具有选择性。投机客似乎对在农作物市场何处投资愈发挑剔，在情况变化时也乐于抽身而出。
**多仓剧增**
近年来，常见到投机资金在粮食和油籽市场来回流动，因为基金经理根据交易商人气和基本面变化，在农产品市场建立并平掉多空仓位。
但是，农产品市场过去几个月出现了新情况--畜牧产品市场的非商业性仓位飙升，这是投机客首次在猪牛市场囤积创纪录的多单。
猪牛市场的巨额多单也意味着，今年前七周，大投机客在畜牧产品市场的净多头仓位高于农作物多仓。过去十年，发生这样情况的次数屈指可数。
玉米非商业性仓位激增，而小麦空头剧减，令农作物近来再次成为投机客持仓重点，不过交易商仍最为关注畜牧产品的创纪录仓位。很多人预计，生猪价格在本周大涨创下历史新高后，料将迎来一轮获利了结。
如欲浏览美国2014年农产品市场价格图表，请点选：link.reuters.com/ner77v
如欲浏览农作物和畜牧产品非商业性净仓位图表，请点选：link.reuters.com/per77v
**玉米市场信号矛盾**
除生猪市场可能面临获利了结之外，畜牧市场中的巨额资金仓位还面对着另一个巨大的疑问，即玉米价格近期升至六个月高点会带来什么影响。
玉米在所有牲畜饲料中都是关键原料，因此，2013年玉米价格跌至多年低位，被人们普遍视为是猪牛价格的支撑因素。
美国爆发一种导致仔猪死亡的疾病，也推高了生猪价格。同时，自2月底以来，玉米价格攀升逾7%也开始拖累生猪价格，因为饲料成本增加挤压了生猪生产利润。
玉米和生猪价格明显呈反比，这也导致农作物和畜牧市场投机仓位的前景更不明朗。
若市场认为在进入至关重要的美国种植季后，玉米价格将进一步上行，则投机客预计不会在畜牧市场维持大量仓位，因为玉米成本上涨可能会令市场承压。
另一方面，玉米大范围播种的前景也可能在未来数月对玉米价格构成新的压力，并且进一步促进那些依赖廉价玉米的行业。
因此对于做多生猪和牛市场的交易商，能否进一步获利，或将取决于玉米价格逐步走低，或者至少是相对于猪牛价格、玉米的未来涨幅需要有限。
如欲浏览玉米和生猪价格图表，请点选：link.reuters.com/rer77v
**小麦天气和大豆出口**
围绕美国冬小麦市场的不确定性，也令投机仓位的前景蒙阴。
美国平原地区冬季遭遇干燥天气，损害了多地新一批冬小麦的质量，包括堪萨斯州和俄克拉荷马州等关键地区。这也令人担忧其产量可能会逊于预估。
而且新一批小麦即将迎来最重要的生长期，春雨天气会让作物受益。很多农学家称，未来的正常降雨可能弥补冬小麦的受损产量，帮助其整体实现生长潜力。
大豆市场也充满了不确定性。尽管美国国内库存极度紧张，支撑近期现货价格高企，但据称自巴西进口的大豆正在前往美国港口途中，料将缓解供应紧张局面，可能会在几周内带动多地价格调整。
因此，虽然投机客目前在农产品市场还有大量持仓和策略选择，但是他们显然需要在农作物和畜牧市场精心挑选并灵活行事。
此外，鉴于畜牧市场的投机仓位已经达到历史高位，一旦火热的生猪市场开始降温，很多人都会忍不住了结获利。
大部分农产品市场最近的价格走势都是上行，因此在2014年迄今的大多时候，广泛买进都是相当成功的策略。
不过放眼未来，随着各个市场的基本面因素变化，投机交易者或许同样需要做好卖出的准备。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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