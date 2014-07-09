《MAGUIRE专栏》受大豆和玉米价格大跌掣肘 美国农户恐丰产不丰收

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire 编译 孙茉莉/朱晓军/李爽
路透芝加哥7月8日 - 美国农户今年玉米和大豆的收入可能会跌至五年来最低，尽管预期大豆和玉米产量将分别创下最高和第二高记录。
玉米和大豆价格下滑是销售收入缩水的主因，近期新作玉米价格崩跌至2010年夏季以来的最低谷，新作大豆价格亦接近五个月低点。
农户收入减少恐怕会严重影响2015/16作物年度的作物生产前景，因为2014年度生产成本料将创下历史第二高，势必会影响农户的利润。
当然，如果农作物面临减产威胁或者需求意外增加，价格有可能自当前水准反弹；但倘若美国农作物的生长环境一直风调雨顺，且其他主要产区也是如此，那么未来几个月的价格亦有可能进一步挫跌。
所以对于打算估计今年以后供需状况的预测机构而言，目前的价格和收入水平是最可靠的因素；这些因素暗示美国2015/16作物年度的玉米和大豆料将减产，除非在当前和下个播种季之间的农户收入突然增加。
**丰收之忧**
当作物在种植季初开局良好时，玉米和大豆种植户通常都会感到欣喜。今年就是如此，玉米和大豆评级都处于历史同期最佳水平。
不过，由于今年的玉米和大豆种植面积创下历史纪录，而且大多所种植作物都长势喜人，因此今年这两种作物也很可能会迎来丰收。
一般来讲，丰收对种植户来说是好消息，因为这种情况下需求通常也会增长，保证农户的丰厚收入。
但是今年北美大丰收只是供应面的冰山一角。南美今年已经取得创纪录的丰收，第二大玉米种植国--中国也可能进一步增产。
综上所述，所有主要种植区都获得大丰收，说明近期到中期内供应过剩。这也解释了为何近几周全球作物价格下跌如此猛烈。
美国玉米和大豆产量和收入图表：link.reuters.com/quc42w
**静观产量情况**
虽然当前收成预估可能十分乐观，但鲜有农业专家认为美国玉米或大豆丰产已经十拿九稳。
的确，玉米和大豆还必须度过最重要的生长阶段，因此距离到达终点还很远。尽管7月末玉米授粉期的天气看起来还不错，但大豆鼓粒期的情况仍存在高度不确定性。鼓粒期通常在8月，是夏季最热的时候。
不过，在美国作物种植带中心地区的规律降雨后，玉米和大豆未来几周能够承受一段高温天气，而且只要不出现严重乾旱，达到潜力产量仍然可期。
对于尚未为今年的产量进行套期保值或找到买家的农户来说，这种产量潜能也带来难题，因为如果他们以当前市价出售，没有几家农户可以获利。
但如果这些农户选择晚些时候出售，价格可能会更低，至少届时来自其他地区种植户的竞争会加剧，因为后者也可能在销售作物时采取静观其变的做法。
以前夏末的干燥天气曾给那些没有进行套保的农户帮了大忙，过去四年中每年新作大豆价格都会在8月上涨。而在这四年中，有两年的12月玉米合约价格在9月扬升。
然而，玉米种植户比多数人更清楚，价格上涨或下跌都有结束的时候，所以他们有理由对直到秋季才出售作物感到紧张，因为那时的实际产量说不定比本已创纪录的预期还要高。(完)
(译文审校 徐文焰/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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