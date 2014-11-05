《MAGUIRE专栏》豆粕投机客和商业性交易商押注相左 最终鹿死谁手？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire;编译 许娜/戴素萍

路透芝加哥11月4日 - 从交易商仓位的最新评估来看，豆粕价格近期暴涨可能令商业性大豆加工商最受打击，不过如果豆粕价格突然且长时间回撤，非商业加工商或大型投机客则可能受伤最深。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易商持仓报告，商业性交易商近几周维持创纪录的豆粕空头仓位，因预计在创纪录的美国大豆大丰收完成后，新增豆粕产量将剧增。

不过，收割延迟及豆粕的铁路运力有限，使得豆粕供应商陷入困境，迫使交易商抢购现货，从而推动豆粕价格在10月跳涨逾20%。

但是，商业性交易商并非唯一买家。非商业性交易商也加入进来，截止10月最新公布日，其所持多仓自本月初的约103,000口增至创纪录的118,274口。这为短线交易商提供了从豆粕急剧涨势中分一杯羹的机会，倘若未来几周豆粕涨价他们亦有条件从中获利。

然而，多仓创纪录高位也让投机客很容易受豆粕市场突然转势的冲击，而这种转势可能仍是商业仓位最欢迎的情况，因商业性空仓持续增加。

商业交易商预计豆粕产量即将大增、供应状况也将改善，如果他们估计错了，那么现货市场或许会出现新一轮恐慌，从而可能给做多的投机客带来丰厚利润。

但如果商业性交易商是对的，未来几周供应中断情况大大缓解，那么那些在近期上涨时买进的投机商，将被迫向市场大量出脱仓位，可能在这样的过程中蒙受很大的损失。

**截然不同的押注**

商业和非商业性交易商在豆粕期货和期权市场通常持有镜像仓位，商业性交易商通常持有衍生品空仓，以对冲实货的多仓；投机客则青睐作多期货。

但尽管商业性净空仓已扩大至2014年6月中以来最高水准，投机客的净多仓亦膨胀至逾两年来高位，显示比起商业性仓位，投机性仓位达到更重要的历史性指标。

上个月投机客多仓的建仓速度快过于商业性空仓，前者增速为15%，后者则为13%。

商业性和非商业性仓位图表：link.reuters.com/kax33w

如果近期中西部铁路拥塞情况持续抑制豆粕运送到终端市场，并造成商业性交易商难以供货给买家时，就会让商业性交易商承受更大的痛苦。非商业性交易商这种积极建仓的作法可能会得到回报。

但如果深谙物流的商业性交易商，关于未来豆粕将会顺利送达终端市场的预期无误，那么当价格从近期高位跌至远低于投机客买进时的水准时，投机客恐将面临损失的痛苦。(完)

(编译 许娜/戴素萍 审校 朱晓军/艾茂林)

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