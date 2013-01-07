《Maguire专栏》2013年美国玉米、大豆和小麦市场展望

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥1月4日 - 2012年,在全球供应短缺的环境下,美国玉米和大豆价格双双创下纪录高位.在这一年过去之际,有必要密切关注2013年作物市场的整体状况.

总的来看,玉米价格在进入新年后略微偏高,尤其是在今年春季农户或增加玉米种植的背景下.但鉴于一直以来的供应短缺,玉米市场也难以在今年早些时候大幅回落.

大豆价格可能略微被低估,因美国国内库存处于低水平,但假若未来几周,南美新作大豆的产量前景变好的话,价格也委实难以大涨.

美国冬小麦的状况微妙,这需要我们定期关注该市场的走势.而且考虑到海外供应下降,美国小麦需求或增加,短期内小麦价格可能向好.

**玉米价格或逐步回落**

如果玉米价格在2013年持续而有序地回落的话,时机是关键.

在去年夏季那波涨势中大幅升起的价格似乎还没有全面回落,2012年12月期约在退市时的价格仍较6月中旬高出逾40%,即便是已经较每蒲式耳8.38美元的纪录高点回撤了逾14%.

随着2013年的到来,近月玉米期货价格略低于每蒲式耳7美元,而2013年12月合约更是比这还要低1美元,在5.90美元附近.虽然这些价格远低于去年夏天所见的纪录高位,但仍远高于过去30年的长期玉米均价,且在种植业者看来,该价格仍有吸引力.

实际上,分析师预期2013年美国玉米种植面积将再度增加,因鉴于当前玉米价格所能提供的丰厚回报,农户料想趁此机会赚上一笔.

很多分析师倾向于首次预估美国玉米种植面积为9,900万英亩.这意味着较2012年水准增加2.1%,将创下60多年以来最大种植面积.使用去年创纪录低位的收获比例计算,收获面积或约为8,910万英亩,但若只要用于青贮或弃收的面积较少的话,收获面积就可能超过9,100万英亩.

将10年趋势单产149.1蒲式耳乘以8,910万英亩的总收获面积,就可得出总产量为132.85亿蒲式耳,这意味着较2012年水准增加25亿蒲式耳.

鉴于(始于去年9月1日的)本作物年度期末,美国国内玉米库存料降至约6.5亿蒲式耳,上述产量反弹或导致2013年底玉米可供应量大幅增加.

欲浏览1950年以来美国玉米单产和产量图表,请点选链接:(link.reuters.com/wuk94t)

因此,如果在庞大的种植面积基础上,今年夏季的天气条件有利作物的话,玉米价格就会面临下行风险.

当然,如果去年的干旱重演,则同样存在作物生长季受到威胁的风险,但目前大多数分析师都会预期生长条件接近正常水准.

此外,很多分析师都会指出,不到150蒲式耳的单产预估,已反映了较理想状况偏弱的生长条件,只有当单产更接近160蒲式耳才反映生长条件有利.

总而言之,玉米或再遇到艰难的一年,市场试图从当前库存紧张的环境转向接近年底时供应更趋充足的形势.尽管目前的高价位似乎暂时受到全球低库存的支撑,但若种植面积一如预期地增加,且美国天气正常的话,玉米价格可能会逐步进一步回吐去年夏季的涨幅,否则到今年稍晚,价格就会承受更大的压力,或对市场参与者形成心理和实货方面的双重压力.

**大豆价格短期料温和上涨**

鉴于美国国内和全球大豆库存处于低位,大豆走势在一年的此时被认为有些偏弱,不过显然市场对南美新作供应充足的预期强烈,短期内将压制价格涨势.

由于近月期价勉强徘徊于每蒲式耳14美元一线,远低于9月时的17.50美元上方,市场似乎已完全从2012年的供应紧张忧虑中恢复.

但我们担心的是这种乐观的情绪,尤其是在南美产量预期方面.

巴西和阿根廷的大豆产量肯定会高于上一年,主要种植区域的收割也已开始.

但巴西大部分大豆生长季仍未结束,很多作物尚未完全长成,还必须克服一系列物流运输的问题,才能出口到国际市场.

此外,当地港口和运输工人经常会在收获季高峰时举行罢工和薪资谈判.由于大豆收成有望创下纪录,当地基础设施的运能或面临压力,这些因素或在今年带来严重影响,并造成商品出口长时间延误.

作物生长的不确定因素,加之运输方面的问题,使我们认为大豆市场在中短期内不太可能出现进一步大跌.

实际上,鉴于今春玉米会抢夺部分大豆的种植面积,价格温和反弹可能是短期内最有可能的走势,直至下月前后南美供应前景变得更加明朗.

**定期评估小麦市场**

美国冬小麦在休眠期遭遇较差的气候条件,使我们有理由担心2013年的前景.主产区的旱情严重,意味着小麦的不利因素远未过去,而且在未来关键的抽穗和开花等阶段可能遇到更多问题.

虽然全球小麦库存似乎比玉米和大豆更加充足,但这些商品的供应若进一步恶化,或引发小麦需求的迅速升温,或扭转小麦库存增加的势头.此外,美国农作物的状况不佳,或造成未来数月美国供应量被下修,这很容易导致2013年价格上涨.

此外,高级硬红冬麦所遭遇的不利生长条件似乎比较低等级的软红冬麦更严重,而这两个市场在目前整体消费低迷之际,价格下跌的步伐似乎相当.

而一旦终端用户的活动在未来数周升温,我们认为较高等级小麦的表现将会更好.

美国春小麦即将在未来的生长季中迎来争取种植面积的问题,并可能需要紧跟大豆和其他作物的步伐,以在美国部分种植地区锁定先机.

所有这些,都促使我们建议定期关注小麦市场的未来走势,我们认为该市场或在2013年面临最多的挑战.(完)

(编译 丁琦; 审校 高琦)

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