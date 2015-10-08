《ASHFORD专栏》美国解除原油出口禁令将有利于对外政策

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Emma Ashford

路透10月7日 - 本周美国众议院将投票表决一项有关原油出口禁令的议案，从而距离解除这一已实施40年的禁令更近了一步。由于石油需求下降及产出旺盛，致使全球原油供应过剩，之后油价持续下滑，如今达到六年低点，这给美国打开了解除原油出口禁令的机会窗口。

国会必须抓住这个机会：解除原油出口禁令不仅有利于经济，而且还有利于美国对外政策。

自1974年以来，美国油企一直不能出口原油，这是之前阿拉伯国家对西方国家实施石油禁运所引发的能源安全忧虑造成的。唯一例外的是对加拿大的石油出口以及产自阿拉斯加的原油。天然气也有类似的出口限制，虽然不是那么严格，但也需要得到能源部的豁免。

这些限制都是反应过度的表现。但最近全球油市的变化使情况有所恶化。过去10年间，新技术尤其是水力压裂法的应用，使得在人迹罕至的地区开采石油和天然气成为可能。结果，需求从俄罗斯或石油输出国组织(OPEC)成员国等一些传统能源出产国转向新的原油出产国。

技术进步的最大受益者当属美国。美国如今是全球最大的石油和天然气出产国。即便受到当前限制，美国对加拿大原油出口还是大幅增加，从2007年时基本是零出口，到2013年3月时达到每日逾10万桶。美国油企本来可以对全球油市有更大贡献，但出口禁令基本封死了这条路。

新生产出来的石油也与美国炼油技术有所冲突，因而使得国内消耗情况更加复杂。压裂法所开采出的通常是低硫原油。不过美国炼厂主要设计是为了处理从墨西哥与委内瑞拉进口的较重质原油。

这已造成国内市场扭曲。炼厂能够以便宜买进供应过剩的原油，但之后却以全球市场的价格出售汽油给消费者，赚取其中的价差。

然而多项研究显示，解除禁令将有助于美国经济。长期而言，解禁预估将能增加63万个就业岗位、提升制造业，并提振国内生产总值(GDP)。虽然一些支持维持禁令的人士认为，如果解禁让更多石油可供出口，可能导致加油站油价上涨，但长期来说，解禁促使零售油价下跌是最可能的情况。

由于国内缺乏相应炼制产能，因而压低炼厂采购原油价格，打压生产意愿。如果产油商能够将过剩的原油出口，他们应该会增加产量，这将促使全球油价下降。

解除禁令也能为美国外交政策带来实质利益。那些威权政体将无法再把美国不愿开放能源市场进行自由贸易，当作他们自身不公平行为的藉口。举例来说，美国如果继续维持类似原油出口禁令这类的保护主义色彩政策，势必更难对在操控汇率等议题上指责中国。

更重要的是，美国油气出口提高了全球能源供给的多样性。尽管能源安全疑虑或许是被过份渲染了，但美国产量增加将降低全球对中东等动荡地区石油的依赖。

毋庸置疑今日的油价偏低，短期来看令美国产油商并无增产动力。像东欧等国，因非经济原因可能还没有弃俄罗斯而选择购买美国原油。那么，一旦油价再次回升，随着美国油气进入全球市场，在压低价格方面的影响力肯定要超过没有解禁前。

解除对液化天然气的出口禁令，对中欧和东欧这些美国盟友而言尤为有帮助，这些国家的多数能源要仰赖俄罗斯。通过建造液化天然气终端，这些国家也能够进口美国液化天然气，而不再长期依赖俄罗斯。

近期亦有其他方面的动力推动美国国会取消出口禁令。参议院能源和自然资源委员会今夏通过了议案，正等待全面听证会。众议院议长贝纳(John Boehner)7月时亦曾表示支持解禁。

如今低迷的油市，对取消这些已经过时的出口限制来说再合适不过。油价这么低，担心汽油价格可能上涨的抗议者也将找不到理由发作。取消原油出口禁令已是姗姗来迟，美国产量增加也令其失去继续下去的充足理由。国会应当抓住眼下的良机解除禁令，紧接着势必会收获经济和外交政策上的双丰收。(完)