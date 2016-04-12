《KEMP专栏》美国汽油消耗量是否高估? 若然 高估幅度有多大？

(本文作者是路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 龚芳/徐文焰/戴素萍/刘秀红

路透伦敦4月11日 - 美国汽油消耗量的强劲增长，是2016年迄今支撑油价的一大关键因素，但一些分析师却质疑官方数据是否高估了汽油需求的力度。

根据能源资料协会(EIA)发布的每周石油状况报告(WPSR)中的数据，美国汽油消耗量自2月以来一直处于周期性的纪录高位。

但美国汽油消耗量数据如此之高，令部份分析师怀疑汽油实际为销往国外，而非于国内消费。参考图表：(tmsnrt.rs/1ROcfvl)

EIA设计的汇总石油数据的方式，乃是追踪石油自油井产出到终端消费者这一路的流向。

自1970年代爆发能源危机以来，EIA即负责收集国内石油生产、进出口、炼制及库存等资讯。

该体系当中最大的落差在于消耗量。由于终端消费者太多(美国注册车辆达2.6亿台)，几乎不可能及时估算石油的消耗量。

因此，EIA将初步回报系统当中炼制油品消失的数量，视为终端用户所消耗的使用量。

“油品供应量”的计算，即为国内炼油产量加上进口，扣除出口，再减掉库存变化而得出。

由于汽油供应是一个计算出来的差值，所以在计算产量、进出口量和库存过程中的任何误差，都会直接导致隐含消费量出现误差。

出口估值是短期内消费情况不确定性的最大来源。如果EIA高估了出口，就会低估国内消费，反之亦然。

EIA收集了来自炼厂、进口商、管线公司和汽油调制企业的各种数据，包括生产、进口和库存。

但该机构还要依靠美国海关和统计局提供的数据以计算出口量，而这些数据平均要滞后八周左右的时间。

同时，EIA还不得不估计精炼油品的出口量，其中的任何误差也都会导致隐含消费量不准确。

EIA会在WPSR中对出口量作出估计，之后在官方的“石油供应月报”(PSM)出炉后，再替换上权威数据。

**汽油需求**

EIA周度和月度调查均显示，国内1月汽油消费量不高，最有可能是因为月初和月末的恶劣天气影响到该国很大地区。

不过2月和3月的周度报告则显示，汽油消费量反弹至同期纪录高位，并促使一些分析师质疑，EIA是否低估了出口。

这肯定是有可能的。EIA的统计方式有回溯性因素，因此可能错过出口数据的突然改变，且只能做出滞后回应。

问题在于估算出口的错误通常会有多大，以及有多少的错误会影响到对国内消费的估算。

美国汽油出口与国内消费的关系不大，因此即使估算出口方面出现相对较大的错误，对消费预估的影响也会很小。

2015年时，美国平均每日出口47.5万桶成品汽油，以及15万桶混合汽油，国内消费则是接近每日920万桶。

出口和国内消费之间的差距非常大，根据EIA，汽油出口的数量总计相当于国内消费的7%不到。

该机构在估算出口时，必须犯下一些极严重的错误，才会对消费预估产生明显的影响。

将EIA的一周出口预估与美国统计局之后公布的实际出口量来做一比较，可以看出大多数的误差范围在每日12.5万桶上下，至多在每日25万桶上下。

在表观汽油消费中所出现的误差，正常为1%左右，或至多2.5%左右，对一个全国范围的统计来说，这是很高的准确性。

馏分燃料油的预估错误可能要严重得多。2015年馏分燃料油日均出口量将近120万桶，国内日均消费量近400万桶。

EIA公布，美国2月26日止四周车用成品汽油日均出口规模为44.5万桶，国内日均消费925.6万桶。

事实上据海关数据可知，美国2月份成品汽油日均出口约72万桶。

如果当月日出口被低估了27.5万桶，那么国内消费量就被高估了类似的规模，也就是2月国内日均消费或在898.1万桶左右。

即便针对更高的出口规模做出调整，2月份美国国内的汽油消费量仍接近纪录最高，而且3月份可能还会进一步攀升。

**乔赛亚·斯坦普(Josiah Stamp)定律**

政府统计数据往往会保留小数点后几个数字或者称有效数字，看起来似乎较为精确，实则误差难免。

每一个统计数据，尤其是像经济产出这种较大的预估数据，都是估测值，受一系列的衡量标准误差影响。

对于政府数据，应该始终认为是接近基本真实情况，而且分析起来要适当谨慎。

若数据能够提供大趋势，那便已足够；分析师在探讨小幅度变化的成因时应该审慎为之，因为这有可能只是测量失误及数据杂讯的结果。

英国工业家、税务调查员兼统计学家Josiah Stamp曾对政府统计数据的种种限制提出警告，也就是所谓的Stamp法则。(参见Stamp于1929年的著作“现代生活中的一些经济因素”)

“政府非常积极蒐集统计数据，加以计算后做出精美的图表。但可别忘了这些数据源自村庄的守望者，他们高兴填什么数字就填什么数字。”

**审慎看待**

在分析EIA每周及每月公布的石油供应估值时，Stamp法则值得我们好好回想一番。

EIA蒐集数据的起因，源自1970年代初期发生的能源危机，当时天然气及石油突然短缺，阿拉伯石油禁运更如雪上加霜，这一切让政界及社会大众措手不及。

国会下令要求政府开始蒐集并分析数据，而非仰赖行业协会所提供的数据。(参见Richard H.K. Vietor于1984年的着述：“1945年以来的美国能源政策”)

美国能源部的前身--联邦能源局(Federal Energy Administration)被授权要求能源生产商及消费者提供详细的资料。

在当前的财务年度中，EIA的预算为1.22亿美元。因此，比起世界上其他地方，美国在石油、天然气、煤炭及电力的供需状况更为世人所熟知。

尽管如此，这些数据仍有其限制，一不小心就有可能做出错误判读。然而，就汽油出口与国内消费的问题而言，其误差看来相对较小。(完)