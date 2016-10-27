《BRAUN专栏》美国大豆出口情况看着不错 真是这样吗？

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun

路透芝加哥10月27日 - 美国大豆出口似乎正在以纪录最高速度前行，但那些亮丽的数字可能掩盖了未来可能遇到的困难。

联合收割机仍在田间忙碌，美国大豆产量有望创出其历史最高水平。芝加哥大豆期货的支撑深植于2016-17销售年度的出口活动。旺盛的全球需求，使得大豆市场面对创纪录的全球供应避免了彻底沦为熊市。

美国农业部预测，今年美国大豆出口将创出5,510万吨(20.25亿蒲式耳)的纪录高位，比截至8月31日的2015-16年度创出的纪录高出4.6%。美国占全球大豆贸易的40%。

在美国出口的大豆中，约有60%会流向全球最大买家--中国。每年10月至12月通常是美国大豆出口最繁忙的时期，与之竞争的南美大豆要到次年初才会上市。

但由于关注焦点太多地放在中国，在谈到需求问题时其余美国大豆客户常常会被忽略，而且这40%的需求本身可能也与表面上看起来不太一样。

此外，南美大豆使竞争加剧的时间可能比之前预想得早。

**其他买家**

截至10月13日，美国新销售年度的大豆销售较上年同期大增28%，与2014年同期大致齐平。2014年第一季出口录得美国出口年度的最佳开局。

美国9月官方出口数据要等到11月4日才能出炉，9月为本销售年度的第一个月。但周度检验数据显示，本销售季头七周大豆出口销售较上年同期增长9%。

但按照买家和目的地来详细看待销售和检验数据，就会发现“非中国”买家方面的数据可能不及预期那么大。

检验数据暗示，在本销售年度的头七周，运往中国的大豆较2015年同期增长32%。

但运往其他目的地的船货按年减少28%，相当于约100万吨或3,700万蒲式耳(reut.rs/2dLSFiD)。

销售数据情况也类似。面向中国以外地区的美国大豆销售量目前比2014年少18%，比2015年只多了14%(reut.rs/2dLX7Oa)。

这意味着，美国大豆需求极其严重依赖中国的胃口。若中国业务放缓或转而与南半球合作，则美国国内市场可能易受冲击。

这还可能意味着，眼下“其他人”供应充足，或许在坐等与南美洲达成条件更好的交易。2017-18年度迄今的销售表现为数年来最差，这样的事实也可能支持全球库存充沛这一理论。

**巴西已然介入**

如果说美国已经丢掉了一些平常的大豆业务，那肯定就不能再失去中国的业务。但这样的事上周恰恰可能开始发生了。

国际贸易商本周告诉路透，全球最大的大豆供应国巴西上周与中国签订协议，将于下月向中国运送四艘大豆船货，另有至少10艘大豆船货在谈判中。

确切数量虽未披露，但据说已确认的购买量只相当于中国每月700万吨购买量的一小部分。

由于据称的购买量较小，此事似乎尚未构成问题。但这可能预示美国出口战役未来可能面临的困境，尤其是当南美大豆入市时。

巴西近期一直在以与美国大豆相比非常有竞争力的价格出售大豆，而众所周知巴西的油籽比美国的具有更高的油份和蛋白质含量。所有这些因素都可能令中国在淡季买光巴西的大豆，而不从库存满满的美国手中购买。

最主要的是，整个销售年度美国大豆需求的维系或许会比以往更加依赖于南美大豆的产量；南美大豆将在明年初开始收割。

美国出口商需要吸引中国以外的买家，因为如果南美的大豆获得丰收，那么美国的出口战役可能会一败涂地。(完)