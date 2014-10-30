《MAGUIRE专栏》期权仓位调整 显示市场预期豆粕跌势延至1月浮现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Gavin Maguire；编译 王丽鑫/杜明霞
路透芝加哥10月29日 - 几个月来，豆粕(豆粉)交易商一直准备迎接美国豆粕价格大跌，因大豆种植创纪录高位。实际上，交易商在刚过去的夏天对12月豆粕期货建立大量卖权(看跌期权)仓位，显示市场普遍预期美国豆粕价格在接近2015年时将大幅下跌。
但由于收割进展不顺利，铁路运力遭遇瓶颈，很多期权交易商把看空卖权延展到2015年1月合约，暗示豆粕市场可能出现的大跌推迟到新年之后。
**大量供应势不可挡**
市场一直认为，美国创纪录高位的大豆作物所带来新的大豆和大豆产品供应，将在年底前不可避免的压低国内外市场。这批大豆目前正在收割中。
但随着美国大豆作物收割完成超过70%，收割不同程度的拖延，以及很多农场主选择贮藏而不卖出，意味着美国大豆加工商并没有像预期的那么快迎来新供应大潮。
供应迟滞令一些豆粕供应商和出口商面临窘境，推动近月豆粕合约自10月1日以来每短吨上涨约90美元，因加工商争相购买能买到的船货。
豆粕市场走升进而令2014年12月压榨利润扩大，从每蒲式耳1美元升至本月的每蒲式耳逾2美元，令大豆现货供应更加抢手。
随着买家发出愈发紧迫的呼声并提高买价，已经促使种植者提供更多新作供应，但大豆从农场向加工商运送的速度缓慢，意味着整个美国持续缺乏新的豆粕供应。
而且从防御性期权仓位12月延展到1月来判断，交易商认为市场紧俏形势不会很快缓解。
**寻找底价**
虽然12月豆粕价格自10月初以来从约每短吨300美元大涨近30%，至接近400美元，但仍低于2014年高位，因为2014年大豆收成规模很大，抑制了整体市场动能。
鉴于此，近期豆粕期货价格上涨，为种植者和供应商提供了上调售价的机会，似乎很多人正通过期权市场进行这种操作。
对12月时间档来说，精明的豆粕供应商已经利用近期豆粕的强劲表现，将卖权行权价从每短吨320-340美元提高至360-370美元。
对1月时间档，行权价为330美元和340美元时买盘最强，虽然也有逾1,600口行权价为350美元的未平仓仓位。
确实，对1月卖权的买潮远远超过最近对12月期权的购买，意味着大多数市场人士都预计，当前豆粕市场紧俏形势还将持续几周，随后在2015年初消退，届时加工商的生产线最终将被充满。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 张明钧/朱晓军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。