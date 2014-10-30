《MAGUIRE专栏》期权仓位调整 显示市场预期豆粕跌势延至1月浮现

图为在美国密苏里州Creve Coeur孟山都研发中心展示的大豆。 REUTERS/Tom Gannam

撰稿 Gavin Maguire；编译 王丽鑫/杜明霞

路透芝加哥10月29日 - 几个月来，豆粕(豆粉)交易商一直准备迎接美国豆粕价格大跌，因大豆种植创纪录高位。实际上，交易商在刚过去的夏天对12月豆粕期货建立大量卖权(看跌期权)仓位，显示市场普遍预期美国豆粕价格在接近2015年时将大幅下跌。

但由于收割进展不顺利，铁路运力遭遇瓶颈，很多期权交易商把看空卖权延展到2015年1月合约，暗示豆粕市场可能出现的大跌推迟到新年之后。

**大量供应势不可挡**

市场一直认为，美国创纪录高位的大豆作物所带来新的大豆和大豆产品供应，将在年底前不可避免的压低国内外市场。这批大豆目前正在收割中。

但随着美国大豆作物收割完成超过70%，收割不同程度的拖延，以及很多农场主选择贮藏而不卖出，意味着美国大豆加工商并没有像预期的那么快迎来新供应大潮。

供应迟滞令一些豆粕供应商和出口商面临窘境，推动近月豆粕合约自10月1日以来每短吨上涨约90美元，因加工商争相购买能买到的船货。

豆粕市场走升进而令2014年12月压榨利润扩大，从每蒲式耳1美元升至本月的每蒲式耳逾2美元，令大豆现货供应更加抢手。

随着买家发出愈发紧迫的呼声并提高买价，已经促使种植者提供更多新作供应，但大豆从农场向加工商运送的速度缓慢，意味着整个美国持续缺乏新的豆粕供应。

而且从防御性期权仓位12月延展到1月来判断，交易商认为市场紧俏形势不会很快缓解。

**寻找底价**

虽然12月豆粕价格自10月初以来从约每短吨300美元大涨近30%，至接近400美元，但仍低于2014年高位，因为2014年大豆收成规模很大，抑制了整体市场动能。

鉴于此，近期豆粕期货价格上涨，为种植者和供应商提供了上调售价的机会，似乎很多人正通过期权市场进行这种操作。

对12月时间档来说，精明的豆粕供应商已经利用近期豆粕的强劲表现，将卖权行权价从每短吨320-340美元提高至360-370美元。

对1月时间档，行权价为330美元和340美元时买盘最强，虽然也有逾1,600口行权价为350美元的未平仓仓位。

确实，对1月卖权的买潮远远超过最近对12月期权的购买，意味着大多数市场人士都预计，当前豆粕市场紧俏形势还将持续几周，随后在2015年初消退，届时加工商的生产线最终将被充满。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 张明钧/朱晓军)

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