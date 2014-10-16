《Kimberley专栏》美国政府打击税负倒置交易将支撑强势美元

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦10月15日 - 美国对企业减税之道，即所谓的税负倒置所采取的打击行动，将进一步支撑强势美元。

美国政府在9月底宣布的新规定，让美国企业难以藉由收购税赋较低地点的企业来将税籍迁往海外。

企业税负倒置图表：reut.rs/1tWc9p7

如今位于芝加哥的制药公司艾伯维(AbbVie)表示，正在重新考虑以550亿美元收购伦敦Shire (SHP.L)的购并案。这项宣布让Shire的股价一度蒸发掉130亿美元。其他交易同样也暂时搁置。

但美国政府憎恶税负倒置的影响深远，远超过周二作多Shire、如今在疗伤止痛的股市投资人所遭受的苦楚。

税负倒置交易按照定义为美国企业收购海外企业，这表示要把美元转换成当地货币作为收购资金。这所牵扯到的金额相当的大。目前包括艾伯维对Shire的收购案在内的待完成税负倒置交易，总计约为1,350亿美元。

这些交易在某种程度上势必对美元不利，美国企业海外所持有的现金来源通常是美元，藉此规避美国相对较高的税款。

如果税负倒置交易取消，那么原本要卖出以支应海外投资的美元就不需要卖出了。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的资产买进计划，向全球货币市场挹注了大量的美元，随着该计划将在本月结束，一旦税负倒置交易取消，美元的供应只会进一步减少。

无论任何商品，都是物以稀为贵。美元也不例外。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

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