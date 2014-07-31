《Kimberley专栏》有经济、地缘政治和技术面因素相助 美元有望更上层楼

图中为百元面额的美元纸币。 REUTERS/Laszlo Balogh

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰/朱晓军

路透伦敦7月30日 - 美元指数.DXY的升势已属意气风发，而考虑到经济和地缘政治因素、加之技术面因素都有利于支撑美元的全面需求，美元可能进一步上扬。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。结束为期两天的会议后，美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但表示担心就业市场仍存在闲置劳动力。

欧洲央行和日本央行会很羡慕美联储的处境。让欧元区和日本经济体质恢复健康，需开出完全不同的药方。而由此产生的一个副作用可能会刺激美元兑欧元EUR=以及兑日圆JPY=的需求。

美联储正在考虑是否暗示美国终将升息，而欧洲央行则已进一步放宽政策，将指标再融资利率降至0.15%，将存款利率降至负0.10%。

为了追求2%的物价目标，日本央行在2013年4月誓言通过大规模资产购买将基础货币规模翻倍。

这一政策仍在实施之中，尽管日本核心消费者通胀率稳步增长，但日本央行预计未来几月将放缓。一些分析师已预计，日本央行可能将被迫再度放松政策。

在此情况下，主要央行货币政策出现如此分化，可以说将支持美元进一步走强。

从地缘政治上来看，美国可能带头推动因乌克兰危机而制裁俄罗斯的行动，但如果追随美国，欧盟和日本的损失可能更大。

俄罗斯外交部周二在声明中表示：“日本对俄罗斯实施新制裁必然会威胁到双边关系的很多方面，导致两国关系倒退。”[nL4S0Q42RD]

投资者可能有理由认为，随着乌克兰危机持续发酵，投资庞大的美国资产市场比起持有欧元或日圆更为有利。

另一方面，中东紧张局势迅速升级可能也会刺激投资者偏向较为安全的美国资产。

中东紧张局势图片一览：

利比亚：link.reuters.com/duk52w

加沙：link.reuters.com/qyz42w

伊拉克和叙利亚：link.reuters.com/buz32w

**前景蒙阴**

美元走强也得到了技术面的支撑。

美元指数上周五收在81.029，高于周线一目均衡云区底部的80.686，本周三触及六个月新高。技术交易商目前可能预计，美指将继续升向云区顶部--现为81.876，这是2013年9月11日以来最高水准。

无论怎样，即便是较当前价位，美元似乎都有理由进一步走高。(完)

(译文审校 许娜)

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