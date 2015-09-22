《RUSSELL专栏》大众汽车造假及中国出口扩张凸显柴油困境

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/王洋/许娜/刘秀红

路透朗塞斯顿9月22日 - 要把亚洲及中东炼厂产能过度扩张，与大众汽车在美国爆发的丑闻给牵扯在一起，乍看之下或许有些牵强，但这两件事情全都指向柴油在石油炼制品的主导地位面临威胁。

近几年来有许多先进炼厂投产，这些炼厂大多致力于扩大柴油产出，并以炼制重质含硫原油为主，导致亚洲及中东柴油的供应增加。

虽然这些新建炼厂有部分是为了满足国内需求而兴建，但有一些炼厂则是着眼于欧洲、非洲等地的出口市场。

然而炼油产能似已过度扩张，特别是以中国为甚，导致中国炼制品、特别是柴油出口节节高升。

这些出口同时正冲击柴油市场，柴油价格前景看来正转弱。

虽然大众汽车(VOWG_p.DE)承认在美国操纵柴油车尾气排放测试与此并上述情形没有直接关系，但却影射出更为全面性的问题。

尽管大众汽车的动机很有可能是商业性的，其目的是在不必对发动机做昂贵的修改或增设额外的防污设备的情况下，让其生产的轿车通过排放测试，但这也的的确确凸显了柴油的受欢迎程度正在下降。

多年来，柴油在与汽油的竞争中夺走了一部分市场，尤其是在欧洲。政府鼓励使用柴油，他们认为柴油经济性的优势要盖过单位排放高的劣势。

这种趋势也影响到亚洲，尤其是在SUV车型越来越受欢迎之际，配备柴油发动机的SUV具有更好的性能和燃油经济性。

在这种情况下，发现这一趋势的炼厂纷纷投资建厂，生产更多的柴油。

大众汽车的麻烦并非是柴油所面临的唯一问题，一些国家在考虑修改有利于柴油而不利于汽油的规定，法国在这方面走在了前头。该国希望从今年起大力淘汰柴油轿车，考虑到柴油汽车占到法国汽车总销量的约三分之二，这一计划堪称是迈出一大步。

具有讽刺意味的是，大众汽车又是一家主要生产汽油轿车的厂商。其生产的小排量涡轮增压发动机，可提供媲美柴油发动机的马力、扭矩和燃油经济性。

**需求增长放缓下，出口跳增**

在亚洲，印度和印尼等一些过去习惯了丰厚柴油补贴的国家逐步取消了这些补贴，以使柴油价格更加贴近市场，但这损及了柴油汽车需求。

中国工业需求放缓及澳洲矿业疲软也都遏制了亚洲柴油需求增长。

中国贸易数据为亚洲柴油问题提供佐证。数据显示，8月柴油出口增至创纪录的722,516吨，相当于每日174,800桶左右。这较7月骤增了77%，较去年同期也增加了9.3%。

客观地看，自2014年9月触及每日约15,650桶的近期低位以来，中国柴油出口一直趋于强劲增长。

在中东新炼厂的产品涌入市场之际，中国出口的这些柴油正找办法挤入供应过剩情况越来越严重的柴油市场。这些新炼厂包括沙特日产能40万桶、去年才开始出口柴油的延布炼厂。

除此之外，美国页岩油的繁荣也已推动该国成为一大柴油出口国。

根据汤森路透石油研究和预测部门的估测，2014-15年，亚洲主要出口国、中东及美国的柴油供应总量已较2011-13年期间增长5%或逾800万吨，相当于每日约200万桶。

鉴于未来几年还有更多炼厂开始投产，柴油过剩局面很有可能进一步加剧，步步吞噬炼厂利润率。

今年7月30日，新加坡以迪拜原油为原料的柴油裂解利润已从去年12月的每桶近20美元降至最低7.39美元，不过到本周一已回升至14.73美元。

但是，今年多数时间都在15美元以下。而多数炼厂其实都希望利润率能维持在该水平上方，以实现长期可持续运营。