《万晓西专栏》互联网金融风险等于互联网风险和金融风险的核聚变反应

（本文由路透中文部特邀专家万晓西独家提供，文章仅代表本人观点）

主要观点摘要：

*中国30%左右的电脑被黑客控制，意味着如果中国金融如果按现有模式全面互联网化，中国金融账户30%左右的账户也被黑客控制。

*支付宝在安全架构设计上存在重大问题和隐患，其安全性比目前仅提供邮件服务的GOOGLE相差至少一个数量级。

*支付宝资金安全保险保障条款苛刻，免除了绝大部分责任。

*当金融风险和互联网风险叠加后，互联网金融整体风险会呈核聚变方式暴增，其中的隐藏的巨大风险隐患还未被监管当局、社会及公众广泛认知。

*风险和收益是成正比，巨大的风险也往往意味着巨大的机遇，互联网金融是小荷才露尖尖角，但是只有在系统性解决安全问题之后，互联网金融才会迎来真正的春天。

以下为全文内容：

短短9个月，以余额宝为代表互联网金融核聚变式增长震惊全社会，似乎验证了马云2008年放言“如果银行不改变，我们改变银行，我坚信这一点”。但是金融关系国家经济命脉，金融安全和防范风险是第一位的，理论上，互联网金融风险等于互联网风险和金融风险的叠加，互联网金融的核聚变增长也同时意味着互联网风险和金融风险核聚变反应。目前从金融角度谈论互联网金融安全的较多，但是从专业互联网角度谈论互联网金融安全的较少，作为一个在90年代就曾做过IT系统管理员、编写过业务软件的一名略懂IT和金融的从业人员，抛砖引玉，仅供参考。

一、互联网底层基础技术构架上是不安全的

1969年12月，为了能在爆发核战争时保障通信联络，美国国防部高级研究计划署ARPA资助建立了世界上第一个分组交换试验网ARPANET，连接美国四个大学。ARPANET的建立标志着互联网发展的诞生。正是由于为了保证爆发核战争时通信联络，因此互联网在底层基础技术架构设计时就不惜一切代价保证随时联通而有意无意忽视了安全，比如互联网的根基TCP/IP协议从一开始设计的时候就没有考虑到安全设计，如IP层缺乏有效的安全认证和保密机制；互联网广泛使用http协议、FTP协议和多数邮件协议等，信息甚至包括用户名和密码都是明文传输。就如当一个人救命时呼叫SOS的时候，是不会加密的。

二、中国30%的电脑是僵尸电脑，被黑客控制

僵尸电脑（Zombiecomputer），简称“僵尸（zombie）”，有些人称之为“肉鸡”，是指接入互联网的计算机被病毒感染后，受控于黑客，可以随时按照黑客的指令展开拒绝服务（DoS）攻击或发送垃圾信息。通常，一部被侵占的电脑只是僵尸网络里面众多中的一环，而且会被用来去运行一连串的或远端控制的恶意程序。很多“僵尸电脑的拥有者”都没有察觉到自己的系统已经被“僵尸化”，就仿佛是没有自主意识的僵尸一般。

《2013僵尸网络与DDoS攻击专题报告》显示，根据华为云安全中心统计，全球范围内，中国和美国的僵尸网络主机数分别占整体数量的30.3%和28.2%，远高于其他国家；从控制者来看，美国境内的控制者最多，占总量的42.2%，而中国约占3.8%，其它比例较高的依次为德国（9.1%）、法国（7%）和英国（5.8%）。

2014年1月，香港生产力促进局属下香港电脑保安事故协调中心发现，2013年第4季香港最少有8374部“隐形殭尸”电脑，这些电脑被“黑客”控制，向他人发起攻击，但电脑的主人却对此毫不知情。香港电脑保安事故协调中心高级顾问梁兆昌分析，随着互联网覆盖率越来越高，“殭尸网络”、勒索软件等攻击将在2014年激增。此外，许多人倾向用手机进行网络支付，而网络攻击具有“跟钱走”的特性，因此针对流动设备的攻击料将增多，并变得更加成熟及复杂。

互联网安全公司Incapsula进行的一项研究表明，2013年机器人程序所引发的流量占到互联网总流量的61.5%，较上年51%的比例上升了21%，也就是说“僵尸”占据逾六成网络流量，即互联网上您更大概率遇到的是机器而不是人。据研究，机器人程序中有相当一部分是恶意软件，他们主要用于偷取数据，或者在评论区粘贴广告骗取钱财。

30%的电脑被黑客控制，意味着如果中国金融如果按现有模式全面互联网化，中国金融账户30%左右的账户也被黑客控制。

三、互联网现状是很不安全

3月22日，一个编号为54302的漏洞报告，被曝光在互联网安全问题反馈平台乌云(wooyun.org)之上，发布者是乌云的核心白帽子黑客“猪猪侠”。这份报告表明，携程的一个漏洞会导致大量用户银行卡信息泄露，而这些信息可能直接引发盗刷等问题。

3月23日《纽约时报》报道，华为成为美国国家安全局代号“Shotgiant”项目的目标，NSA从2007年开始就侵入深圳华为公司的服务器，以看其是否与中国政府有联系，同时监控华为高管的通信，并收集华为产品的信息。德国《明镜周刊》也报道称，美国国安局入侵华为的电脑网络，复制了超过1400名客户资料和工程师使用的内部训练文件。

2014年3月爱德华·斯诺登(EdwardSnowden)最新爆料美国国家安全局（NSA）自2010年起开始了一项名为TURBINE的大规模监听计划，其最主要的特色在于能够有选择性的进行监听，帮助NSA自动整合被侵入对象的特征，减少进一步监听的范围。该计划中一名为QUANTUMHAND的部分详细介绍了一种通过中间人攻击来伪造Facebook网站以入侵用户计算机的方法。在成功入侵到设备之后，TURBINE会从用户设备中搜集各种信息，以及一些常用软件的本地用户文件，这其中就包括QQ和飞信。据TheIntercept网站介绍，该计划实施以来已入侵全球范围内对85000至100000台电脑。不过，Facebook发言人对该文档的内容表示坚决否认，“没有任何证据证明所报道的行为确实存在。文档中针对Facebook的攻击方式，对已经在去年执行全站HTTPS协议的Facebook是无效的。”

四、支付宝可能并不安全

(一)支付宝安全架构存在重大问题和隐患

在互联网并不安全的前提下，支付宝在扩张业务过程中，为了所谓用户体验，在基础架构上对于安全考虑过少。比如最简单常识，互联网是以IP地址来定位，但是在支付宝中根本不向客户提供消费时的IP地址，以致于当发生网上资金被盗后，用户很难证明是被盗还是自己干的，特别是网上IP地址可以伪造、隐匿，不太恰当的比喻是如同银行卡刷卡时不给客户回单。

其次密码验证过于简单，支付宝密码最小位数仅为6位，而且还开通所谓只需要6位数字密码的手机支付，以增加用户体验。但是2010年8月新华社就刊发报道“美国佐治亚理工学院的科学家展开网络密码安全研究并发表研究报告，建议网站和网民使用12位密码，防止黑客入侵。眼下许多网站普遍要求用户登录时输入８位密码，但研究人员说这种密码形同虚设，因为他们使用一组显卡，不到两个小时就成功破解密码”。而GOOGLE为了账户和邮件安全，2011年已经启动了两步验证。3年过去，12位密码可能已经不安全。

从上述两点简单事实，就可以得出明确结论，支付宝在安全架构设计上存在重大问题和隐患，其安全性比目前仅提供邮件服务的GOOGLE相差至少一个数量级。

正因为如此，具体案例就是1月26日央视新闻频道《东方时空》栏目播出了《支付宝找回密码功能有漏洞账号安全受威胁》。因为此前一次支付宝泄密事件导致的信息泄漏，不法分子以此寻找受害人信息，通过找回密码来获得用户支付宝访问权限，从而将支付宝的钱款转走。

(二)资金安全保险保障条款苛刻

支付宝网站公布“符合本服务规定的情况下，如支付宝（中国）网络技术有限公司（以下称“支付宝”）用户（以下称“用户”）的支付宝账户余额（含被盗时尚在有效期内的集分宝及支付宝现金红包）被盗，在用户提供相关资料、经支付宝核实属实且符合本保障服务的情况下，支付宝将向用户补偿全部或部分被盗款项。此服务仅向诚信记录良好用户提供”。而且明确规定“因用户原因（包括但不限于主动告知他人、被诈骗、被钓鱼等）导致支付宝账户密码、支付宝账户登录及支付密码、校验码泄露”的不在支付宝的保障范围内，平安保险则换了一种说法“在没有被胁迫的情况下，投保人向他人透露个人账户号及密码造成的资金损失”不予赔付，从而均成功的免除了绝大部分赔偿责任。要知道绝大多数客户都是对网络安全知之甚少的小白用户。

相对于银行规定支付宝条款不清晰，是否赔偿的主动权均在支付宝。如招商银行信用卡丢失或失窃后，以挂失时间为起算点，之前48小时内发生的被盗用损失，可向招商银行信用卡申请补偿，招商银行信用卡承担信用额度内被盗刷损失，普卡持卡人每年最高保障人民币10000元，金卡持卡人每年最高保障人民币15000元，白金卡每年最高保障为信用额度。

总之，金融本质上安全是第一位的，网络病毒可以格式化硬盘，想想一夜之间金融病毒盗窃所有中国银行资金？互联网金融风险可能是目前中国最大的系统性金融风险。当金融风险和互联网风险叠加后，互联网金融整体风险会呈核聚变方式暴增，其中的隐藏的巨大风险隐患还未被监管当局、社会及公众广泛认知。建议监管部门对所有网上支付业务进行检查和整顿，制定网上支付安全标准和明确的赔偿管理办法。

风险和收益是成正比，巨大的风险也往往意味着巨大的机遇，互联网金融是小荷才露尖尖角，但是只有在系统性解决安全问题之后，互联网金融才会迎来真正的春天。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。