《王小坚专栏》中国“安静的”另类财政刺激

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

一场以挽救经济为目标的,"安静的"财政刺激已经在神州大地大规模铺开。

在经济持续下滑和通胀预期反弹的环境下，中央政府政策的选择项越来越少。国内房价反弹，政府换届，国外欧洲央行和美联储的宽松政策持续出台都可能导致未来通胀出现不可预测的结果，这些都制约了央行短期内货币政策的操作空间。在新兴市场经济前景不明朗的情况下，未来QE3可能会有多少流动性进入中国也并未可知。仅为了对冲流动性的降准动作发生的频率和可能小了很多，同时，受制於物价和房价的不确定性，降息的可能性也大大下降。

在货币政策踟蹰不前的时候，财政政策发挥的空间大大增加。事实上，另类财政正在成为经济政策维稳的主流手段，这一点从最近的融资市场上可以清晰观察得到。

首先，地方融资平台公开发行债券的速度大大增加。一向以来，地方平台以企业债发行为主，自8月份以来，券商开始在市场上密集推荐平台类债券，由於审批发行存在时滞，所以这一批债券的发行应该与发改委密集审批有很大的关联。这一个半月以来，笔者接触到的平台类企业已发行和预发行债券达25支，发行总量超过320亿。平台类企业发行中票的动作也在加快。由於银行间市场发行节奏快，发行人可以更为快速的得到资金，而且发行成本低於企业债，所以银行间的平台类中票发行有加快的迹象。另外，近期更有主管机构扩大平台债发行范围的观点，建议将发债主体从百强县扩大到非百强县。

同时，对於发债企业财务指标的控制也在悄悄放松。前有银行间协会在发行中票计算不超过净资本40%时放松动作。近期有消息称，发改委将在实际操作中对这个指标也将相应放开。某些省份以省级政府机构为协调主体，集中省内大型企业，谈判扩大发行数量，在统计口径上越40%的净资产约束。同时，这批资金也将由省级部门统一使用。这些动作是实际上是假企业信用之名，行财政扩张之实。增加了企业的财务杠杆，短期内缓解发行人（或其实际控制人）现金流和负债问题或者解决财政刺激的资金问题。但从长期看，在经济下行过程中增加杠杆无异於饮鸩止渴，只把问题爆发的时间後延。如果不能从空间上换时间，那麽财务问题的爆发将只是早晚的事。

中小企业私募债扩大试点地区的消息也从一个侧面反映了平台融资扩大化的情况。由於从监管到投行，投资者的一致认知，目前情况下生产型中小企业债务将面临很大风险。平台类的中小企业成了报备和发行的主要品种之一。平台下属的企业，由平台进行担保，增信，发债。实质上是利用平台信用，从外部扩张债务，将平台信用价值套现。这部分中小企业本来不具备发债的能力，当主平台的杠杆扩张受限时，他们将是最好的信用套现工具。

纵观经济萧条的神州大地，一场以挽救经济为目标的，"安静的"财政刺激已经大规模铺开。但方式方法上有了更新，类似大张其鼓4万亿的政策虽不见踪迹，各种另类融资的口子却在大开方便之门。这些资金最终也将投入类似于铁公基的项目之中，更甚至于直接进入借新还旧的流程。资金的使用效率值得怀疑，在没有产出的情况下，债务市场是否能长期良性化发展需要我们更多的思考。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)

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