《王小坚专栏》孤单的中国国债期货

（作者为路透中文特邀专栏作家，本文仅代表本人观点）

撰稿人 王小坚

五年期国债期货品种上市已经有四个月有余，目前的成交情况还算不错，大部分时候，成交总量会维持在2000－3000手上下，持仓量也与此相近。按1手100万来上计算，国债期货的名义交易金额在每日20－30亿左右，如果按平均3％的保证金来统计，实际成交金额在6,000－9,000万人民币。相比沪深300股指期货主力品种一天60－70万手的交易量，600亿以上的成交金额，国债期货市场真是望尘莫及。

事实上，2013年未中国的债券托管总量为25.9万亿，国债托管量为9.17万亿，而沪深300股票流通市值为19万亿。从总量上看，基本处于相近的量级，为何期货的活跃度相差如此之大呢？

债券的群众基础不强是一个重要原因。债券市场长期以来发展以机构投资者为主，一般投资人对于债券认知不强，对利率更并不敏感。所以大部分普通投资人对于国债期货的基本原理，交易规则接受的困难度非常大。这种情况导致国债期货市场变成了专业投资者的游乐园。缺乏大量的投机人群参与，市场的趋向性高度一致，机构投资者也难以找到合适的交易对手。

品种设计的不足是另一个原因。品种过于单一，仅有五年期一个品种，每手的保证金数量相对较高，交易时间不足。这些都影响到了不同投资人的参与度。

实际上，统计后可以发现，在一定保证金数量下，考虑到日内的波动率，国债期货的波动性相比股指期货并不小。主要的问题在于如果成交量不能放大，会限制更多的投资者加入游戏。而放大成交需要考虑以下几点：

**扩大交易时间，增加交易品种**

目前的金融交易所国债期货是按上交所交易时间设计的，从9：15至15：15，中午休息一个半小时，共交易四个半小时。但中国最大的债券市场银行间债券市场交易时间是9：00－16：30。市场上的货币经纪则从8：00就开始报价，到17：00。所以国债期货交易的时间点仅仅只覆盖了中国债券现货交易时段的70％。

如果从场外报价交易时间来看，期货交易时间只覆盖50％。在一个以机构投资者为主的市场上，这样的交易时间是无法满足需求的。很多货币政策的变动，场外的大宗成交都会发生在期货交易时间以外，形成风险。所以按交易所的时间设计期货产品没有考虑债券市场的特殊性和机构投资者的需求。

在五年期国债以外，增加长期和短期品种，有助于形成完整的收益率曲线。这一点对于利率市场的投和风险管理而言又是特别重要。

**增加交易所债券的托管量**

上海证券交易所在目前债券市场的发展中处于非常有利的地位。但是至少到现在这个优势并没有被好好利用。不过像国开行这样的大型发债主体还是很敏锐地感觉到市场发展的趋势，已经开始在上交所发行国开债。这两个债券目前在市场上也交易活跃，成为交易所利率债新的价格信息指标。

虽然每期国债都托管到交易所，但实际基本上没有投资者在交易所交易新发行国债。而目前主流交易国债期货的投资者往往是基金券商。如果更多的债券来交易所托管，交易，增加做市商的数量与做市成效，有助于各种灵活的套利策略的执行，进而刺激国债期货的交易量。在这一点上，交易所市场大有可为，也责任重大。

国债期货在中国利率市场化的背景下，有广泛的发展空间，是最佳的利率风险管理工具之一。不过同时，它的发展也需要有市场多方面的关心和参与。希望在2014年国债期货品种能新开品种，增加参与者并稳步提升交易量。（完）

（作者为上海耀之资产管理中心（有限合伙）合伙人）

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