《王小坚专栏》公司债新规将重分中国债务融资市场格局

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,内容仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

有消息称试点多年的《公司债发行管理暂行办法》已进入正式出台前的意见征询期，市场可能很快结束多年的试点。预计拟出台的新管理办法将体现放松审批制度，大力发展私募市场，扩大发债主体，以及做大市场规模的意图。

改变的内容主要体现在将发行主体扩大到所有公司制法人，将期限放宽到一年以内，将不再限定承销发行制度。从这些透露出来的信息看，在直接融资引导债务融资市场大发展的今天，证监会有意通过下放权力来扩大所监管的市场份额。

中国债券市场按上市交易场所分为银行间与交易所两大部分；按主管机关来分，上规模的市场有发改委主管的企业债品种（截至2012年11月企业债存量已经达到了2.3万亿），银行间交易商协会主管的各类债务工具（存量4万亿）和证监会主管的公司债券（包括各种转债与中小债共7400亿左右）。

由于历史原因，主管企业债市场的发改委成为资历最深的管理机构。而银行间市场后来居上，起步晚，成长快，已经成为最大最主要的债务投融资市场。银行间交易商协会成为掌握最大实际话语权的管理机构。在这个层面上，证监会主管的市场虽然在权益投融资上独步天下，但在债务投融资领域却成长缓慢，已经远落后于前两者。随着利率市场化的进程，直接性债务融资成为新的主流，证券体系在这个市场上的话语权正在失去。这个时点上，放松已经不合时宜的管制，争取主动既是掌握监管主动权的需要，也是证券公司生存发展的要求。

这种多元化的监管客观上带来监管的竞争，为市场松绑带来益处。同时为市场发展带来新的机会，产品创新也面临新的机会。

从具体的措施来看，债券的私募发行将成为重要的方式。债券私募发行，特别是中小型发行人的私募债券将倚重于合格投资者，在发行体系便利化后，私募债券将成为投行与机构投资者之间的定价游戏，同时很有可能挤压目前主流的信托融资计划的空间。这同时将给券商的财富管理和资产管理客户带来新的机会。新的稳健的投资人，也需要更为专业的债权投资者为其管理后债券时代的管理人。一年以内的融资工具的开启将填补目前超短期信用债券发行的空白，吸引对流动性的较高要求的投资者入场并拉低融资人的成本。开放非券商机构，特别是商行作为发行人，可以尽大范围内增加融资对象，将其引入交易所市场。从这个路径上看，交易所银行承销的债券将与目前银行间市场的一些融资工具发生竞争。不过，如果能引入非银行体系的资金投资这些债券，将转移银行体系内的风险，对银行而言也有一定的吸引力。

在理财资金成为市场主要的投资需求的今天，开放融资主体的限制，增加品种将使公司债打开原有的限制，剑指企业债中票短融的发行主体。相信这些措施得以落实之后，公司债市场将迎来新的篇章。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)

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