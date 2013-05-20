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专栏 | 2013年 5月 20日 星期一 17:56 BJT

《Wapshott专栏》节支是个精神层面问题

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Nicholas Wapshott 编译 王丽鑫/石冠兰/王翔琼/戴素萍

路透5月17日 - 在大萧条以来最严重的金融危机爆发后的近五年时间，解决经济低迷的方法，从开足马力的凯恩斯主义，变成了无情的节支，之后又回归前者。

起初凯恩斯式的应对使经济止住崩溃。但举债者很快就对此感到懊悔，表现出来的便是马上偿付债务和扩大课税。然而在过去一年里，负责监视世界经济的官员不再青睐全力节支。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德一直敦促德国总理默克尔、英国财长奥斯本放松一点。默克尔一直要求邻国削减公共债务，奥斯本也不断紧缩英国支出。IMF现敦促采取宽松货币政策以外的财政政策“以扶助景气持续复苏，恢复世界经济韧性。”

本月稍早，拉加德批评美国自动减支幅度太大、速度太快。她说，美国“应该短期内少进行一些整固，但...让经济中的成员笃信未来将会整顿财政。”

节支经济学就先说这么多吧。不过这只是故事的一半。节支也是一个道德问题。它给数亿人带来了巨大的痛苦。对于一个年度经济成长率还有2.5%、生活在相对宽裕经济体制下的美国人而言，欧洲的失业程度实在令人惊恐。

我们认为7.5%失业率过高。然而在希腊，失业率达到了27%，而从15到24岁年轻人的失业率更是到了64%。西班牙的情况基本一样，失业率为27.2%，年轻人失业率触及57%。意大利的失业率数据为11%，但这一数据没有体现更多的人已经放弃了寻找工作，因此真实的失业率也超过了20%。

节支的社会成本体现在遍及各地的政治动荡，大规模公开示威游行往往演变成暴力活动。艰难时势鼓励人们采取愚蠢的政治解决方案，非民主和种族主义极端党派在欧洲选战中屡屡得胜。传统党派则轮流背负骂名，选民拒绝投票给现任的右翼和左翼党派，以回敬他们共谋造成这样的普遍性痛苦。

没有工作的前景具有社会腐蚀性。衰退盛行。减少医保预算已造成感染人类免疫缺欠病毒(HIV)病例激增。斯坦福大学和牛津大学的最新研究表明，节支对个体造成了深度伤害，自杀人数急剧攀升。

就在主流政界人士仍在毫无作为之际，宗教领袖们已在以前所未见的力度发声。宗教高层可能要考虑再三才会胆敢干涉政事，因为他们担心会冒犯半数追随者。但深度绝望情绪改变了格局。

西班牙天主教领袖托莱多(Toledo)大主教Braulio Rodriguez预计，节支政策将导致专制。“我们必须改变方向，”他于本周表示，“否则将拖垮整个政治体系。我们必须带给人们一丝希望，否者将挑起冲突和彼此间的仇恨。”

希腊东正教会领袖Ieronymos大主教致信给希腊总理时警告，不要服用那些“正被证明是致命的大量药剂。”“希腊人前所未有的耐心已经消磨殆尽，”他称，“恐惧被愤怒淹没，不能忽略爆发社会问题的危险。”

英国方面，执政联盟的节支计划导致该国两度陷入衰退。圣公会领袖坎特伯雷(Canterbury)大主教认为，“此刻我们并不是处于衰退，从本质上来看是某种形式的萧条。因此需要采取一些重大的非常措施来摆脱它，方式与使我们步入这种境地的一些重大的非常事件一样。”

当精神领袖警告节支政策可能导致民主结束时，也是政治领袖应该重视的时候了。

鲜有迹象显示欧洲政治领袖，尤其是立场坚定的德国总理默克尔，认清了他们所处僵局的严重性。政界领袖声称他们之所以祭出严厉措施，是为了挽救欧洲统合，但节支措施正足以害之。节支措施也无助于解决欧元所陷困境，而设计欧元的初衷是加强欧洲各国的联系。

最新的经济数据显示，由27个成员国组成的欧盟已连续六个季度陷入不景气。而由17国组成的欧元区同样连续六个季度衰退。节支举措远远无法拉抬欧元，反而使其兑美元挫跌。然欧盟仍坚持别无选择：节支是唯一的治癒办法，即使它可能杀死病人。

欧洲最大的经济体--德国，几乎是欧盟国家中唯一因采用欧元的受惠的国家，尤其是欧元走疲，使得其出口价格异常便宜。但德国的繁荣兴盛却带来极大的代价。欧洲充斥着反德情绪--尤其是地中海沿岸国家，这些国家不禁忆起德国在二战占领期间所犯下的残暴罪行。

德军在70年前曾冷血屠杀希腊Kalavryta村庄498人，以报复希腊游击队对德国士兵的围剿。希腊政府如今举这类事件为证，证明德国尚积欠二战补偿金2,130亿美元。在德国占领期间，希腊有25万人死亡，其中大多数人因饥饿而死。在二战于1945年结束时，德国同意支付赔偿金，但一年内便停止付款。

在1970年时，德国一次支付了700万美元来解决该问题。如今希腊所要求的金额，对解决其债务问题将大有帮助。然对于希腊最新的要求，德国政府愤愤不满，这将使得两国之间新的伤口更加恶化。同时，德国之外的欧洲人普遍认为，这场金融危机让德国暗中便得到之前纳粹党未能靠武力得到的东西。

欧洲经济动荡殃及全球经济。尽管自虐节支看来没有必要且具有反效果，还是有许多人持续要求美国实施自动减支以继续删减公共支出。除此之外，共和党内的反对派--茶党人士正让共和党犹豫不决的领导层没办法领导。

当前美国债务水平难以为继，且最终必须要偿还，这点没有太多疑问，但时间点很重要。如果美国财政鹰派遂其所愿，开始祭出欧洲式的节支举措，观察大西洋彼岸的状况可以深入了解前景有多么让人不寒而栗。

这样的前景不容乐观。(完)

(译文审校 张明钧)

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