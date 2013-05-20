《Wapshott专栏》节支是个精神层面问题

图为求职者在马德里一家政府开办的就业办公室内等待获得工作机会。 REUTERS/Andrea Comas

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Nicholas Wapshott 编译 王丽鑫/石冠兰/王翔琼/戴素萍

路透5月17日 - 在大萧条以来最严重的金融危机爆发后的近五年时间，解决经济低迷的方法，从开足马力的凯恩斯主义，变成了无情的节支，之后又回归前者。

起初凯恩斯式的应对使经济止住崩溃。但举债者很快就对此感到懊悔，表现出来的便是马上偿付债务和扩大课税。然而在过去一年里，负责监视世界经济的官员不再青睐全力节支。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德一直敦促德国总理默克尔、英国财长奥斯本放松一点。默克尔一直要求邻国削减公共债务，奥斯本也不断紧缩英国支出。IMF现敦促采取宽松货币政策以外的财政政策“以扶助景气持续复苏，恢复世界经济韧性。”

本月稍早，拉加德批评美国自动减支幅度太大、速度太快。她说，美国“应该短期内少进行一些整固，但...让经济中的成员笃信未来将会整顿财政。”

节支经济学就先说这么多吧。不过这只是故事的一半。节支也是一个道德问题。它给数亿人带来了巨大的痛苦。对于一个年度经济成长率还有2.5%、生活在相对宽裕经济体制下的美国人而言，欧洲的失业程度实在令人惊恐。

我们认为7.5%失业率过高。然而在希腊，失业率达到了27%，而从15到24岁年轻人的失业率更是到了64%。西班牙的情况基本一样，失业率为27.2%，年轻人失业率触及57%。意大利的失业率数据为11%，但这一数据没有体现更多的人已经放弃了寻找工作，因此真实的失业率也超过了20%。

节支的社会成本体现在遍及各地的政治动荡，大规模公开示威游行往往演变成暴力活动。艰难时势鼓励人们采取愚蠢的政治解决方案，非民主和种族主义极端党派在欧洲选战中屡屡得胜。传统党派则轮流背负骂名，选民拒绝投票给现任的右翼和左翼党派，以回敬他们共谋造成这样的普遍性痛苦。

没有工作的前景具有社会腐蚀性。衰退盛行。减少医保预算已造成感染人类免疫缺欠病毒(HIV)病例激增。斯坦福大学和牛津大学的最新研究表明，节支对个体造成了深度伤害，自杀人数急剧攀升。

就在主流政界人士仍在毫无作为之际，宗教领袖们已在以前所未见的力度发声。宗教高层可能要考虑再三才会胆敢干涉政事，因为他们担心会冒犯半数追随者。但深度绝望情绪改变了格局。

西班牙天主教领袖托莱多(Toledo)大主教Braulio Rodriguez预计，节支政策将导致专制。“我们必须改变方向，”他于本周表示，“否则将拖垮整个政治体系。我们必须带给人们一丝希望，否者将挑起冲突和彼此间的仇恨。”

希腊东正教会领袖Ieronymos大主教致信给希腊总理时警告，不要服用那些“正被证明是致命的大量药剂。”“希腊人前所未有的耐心已经消磨殆尽，”他称，“恐惧被愤怒淹没，不能忽略爆发社会问题的危险。”

英国方面，执政联盟的节支计划导致该国两度陷入衰退。圣公会领袖坎特伯雷(Canterbury)大主教认为，“此刻我们并不是处于衰退，从本质上来看是某种形式的萧条。因此需要采取一些重大的非常措施来摆脱它，方式与使我们步入这种境地的一些重大的非常事件一样。”

当精神领袖警告节支政策可能导致民主结束时，也是政治领袖应该重视的时候了。

鲜有迹象显示欧洲政治领袖，尤其是立场坚定的德国总理默克尔，认清了他们所处僵局的严重性。政界领袖声称他们之所以祭出严厉措施，是为了挽救欧洲统合，但节支措施正足以害之。节支措施也无助于解决欧元所陷困境，而设计欧元的初衷是加强欧洲各国的联系。

最新的经济数据显示，由27个成员国组成的欧盟已连续六个季度陷入不景气。而由17国组成的欧元区同样连续六个季度衰退。节支举措远远无法拉抬欧元，反而使其兑美元挫跌。然欧盟仍坚持别无选择：节支是唯一的治癒办法，即使它可能杀死病人。

欧洲最大的经济体--德国，几乎是欧盟国家中唯一因采用欧元的受惠的国家，尤其是欧元走疲，使得其出口价格异常便宜。但德国的繁荣兴盛却带来极大的代价。欧洲充斥着反德情绪--尤其是地中海沿岸国家，这些国家不禁忆起德国在二战占领期间所犯下的残暴罪行。

德军在70年前曾冷血屠杀希腊Kalavryta村庄498人，以报复希腊游击队对德国士兵的围剿。希腊政府如今举这类事件为证，证明德国尚积欠二战补偿金2,130亿美元。在德国占领期间，希腊有25万人死亡，其中大多数人因饥饿而死。在二战于1945年结束时，德国同意支付赔偿金，但一年内便停止付款。

在1970年时，德国一次支付了700万美元来解决该问题。如今希腊所要求的金额，对解决其债务问题将大有帮助。然对于希腊最新的要求，德国政府愤愤不满，这将使得两国之间新的伤口更加恶化。同时，德国之外的欧洲人普遍认为，这场金融危机让德国暗中便得到之前纳粹党未能靠武力得到的东西。

欧洲经济动荡殃及全球经济。尽管自虐节支看来没有必要且具有反效果，还是有许多人持续要求美国实施自动减支以继续删减公共支出。除此之外，共和党内的反对派--茶党人士正让共和党犹豫不决的领导层没办法领导。

当前美国债务水平难以为继，且最终必须要偿还，这点没有太多疑问，但时间点很重要。如果美国财政鹰派遂其所愿，开始祭出欧洲式的节支举措，观察大西洋彼岸的状况可以深入了解前景有多么让人不寒而栗。

这样的前景不容乐观。(完)

(译文审校 张明钧)

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