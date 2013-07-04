《KEMP专栏》LME仓库提货改革必须以客户为优先考量

仓库最大化获利的方式，是尽快收入金属并开具仓单，同时在规则允许的前提下尽量拉长交货时间。愤世嫉俗的观察员可能会得出结论说，仓储公司没有解决交货问题的诱因。

面对提高出货率的要求，仓储公司称出货受限于仓库门宽度等物理条件限制。但是令客户火冒三丈的是，他们看见营运商不停地将新的金属入仓并开具仓单，同时还抗议说没有办法运出更多金属。

LME的最新提案试图解决这个诱因被扭曲的问题。最低出货率将与前三个月的平均延滞情况挂勾。对于提货排队时间超过100个自然日的仓库，其出货量必须超过入仓量，这样最终减少其库存量和提货延滞时间。

LME相信该提案将在中期内压缩现有的提货排队长度，并预防以后出现新的持续长队。但它也承认“实施很复杂”，100个自然日的等待可能是可以接受的时间。和最低出货率变成了最高出货率一样，100个自然日的上限也同样可能成为金属的最小提货排队时间。

**停开新仓单**

还有种更简单的解决办法。交易所在延滞情况降低到最低可接受水平之前，只需禁止仓库开具新的仓单(或拒绝在SWORD记录系统中登记新仓单)。

可接受的门槛可设为100个自然日或更低。对于等待金属提货的持有者而言，100个自然日仍是一段很长的时间。

在仓库确保现有仓单能及时提货前禁止开具新仓单，这在交易所的权力范围之内。这样做的话，就等于承认及时提货是仓库对金属持有者履行优质服务的重要方面，交易所有能力也有义务对这点进行规范。

这样还能促使仓库营运商达成最高的经营弹性。不必设定运营商储存的金属上限，也无需采用复杂的公式来将入货率和出货率挂勾，仓库运营商可以自由地接受和储存任何数量的金属--只要他们能在一定天数上限内(为三个月平均值，以保持运营的灵活性)及时提供出货服务，从而继续保证最低服务质量。

若是一家仓库无法应付提货要求，就不应该接受新的金属。