《Wasik专栏》2013年的三种聪明投资方式

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik; 编译 杜明霞
路透芝加哥1月7日 - 以事后诸葛亮的眼光来看,很容易对前一年做出回顾并发现"聪明钱"和"傻钱"都流向了何处.
去年的资金流向可以说是老生常谈:当恐惧情绪占据主导时,资金就流向债券和货币市场基金等较为安全的投资工具.
2008年之后,任何要试图避免波动的人都不应受到责备.不过那些将多数资金撤到固定收益产品上的投资者,却错过了从2009年开始的这波牛市中表现较好的一段时期.
虽然标准普尔500指数2012年收高约13%,但大多数投资者在2012年间将资金撤离股票.根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper),2012年11月,投资者连续第19个月赎回对股票基金的投资.1月2日止当周,美国股票基金流出近4亿美元.
去年,债券和货币市场基金看起来更像是海市蜃楼,而不是绿洲.比如,11月投向固定收益产品的资金增加约950亿美元,同期有140亿美元资金流出股票及混合股票基金.而NASDAQ指数.IXIC11月攀升逾1%,是三年来同期最佳表现.
我知道,华盛顿关于债务上限和预算问题的协商,会让投资者踩到很多"地雷".但这仍是买入股票的良机.
美国就业市场仍在复苏,劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加逾15万个.个人收入、楼市以及企业获利也出现增长.若你能忽略国会山不断传出的噪音,或许可以做出一些更明智的投资决定.
以下三种方式可确保你今年进行聪明投资:
1) 定期在大范围进行投资.一种避免羊群效应的方式就是保持专注,每月将固定金额的资金投向所有类别的投资和各种规模的公司--如果你能承担这种风险的话.通过购买Fidelity Spartan Total Market Index基金或者Vanguard 500 Index基金可以让你投资于很大范围的股票.
2) 进行成本低廉的投资.若你将购买单只股票,要保证它们包括股息再投资计划,这会让你在购买新股和对股息进行再投资时不必支付佣金.
从2009年初到2012年底,若包括再投资的股息在内,标准普尔500指数回报率为77%以上.年率化后的回报率相当于16%左右.即便经过通胀调整,回报率按年仍为13%.
相比而言,在截至2012年底的五年期间,可以代表美国债券的Vanguard Total Bond Market上市交易基金(ETF)回报率约为5.6%.
3) 进行被动投资.若2012年有可以称为重大的聪明投资举动,那就是投资于上市交易基金(ETF)了.ETF连续12个月获得资金净流入,其中大多数资金流向低成本的指数ETF.这些指数ETF追踪特定市场和板块,而非依赖基金经理挑选股票.全年总共有逾1,500亿美元的资金流入ETF,为2008年来资金流入最多的一年.
ETF吸引投资的一个关键原因就是,它们收取最低的年费,并且持有包括大量股票的被动投资组合.它们不会犯下时机错误,几乎没有周转成本,而且能获得接近指数的回报.
如果你是基于这种原因要投资于股票或者其他任何证券,那就选择仅收取0.1%或以下年费的ETF吧.
主动投资基金已经过时了,它带来的回报可能还赶不上去年.长时间内,多数这种基金的表现超不过指数,即使超过,通常也是因为撞大运了.(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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