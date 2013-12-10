《Wasik专栏》搭上2014年全球股市顺风车的三种方法

撰稿 John Wasik 编译 张明钧/蔡美珍

路透芝加哥12月9日 - 美股以及世界各地股市将一帆风顺驶入2014年的看法蔚然成风。

经济持续扩张及央行刺激措施绵延不绝，是助长经济成长预期的因素。若你手上没有国际市场的股票，如今是利用下列三档上市交易基金(ETF)扩大投资组合的时机。

抓住全球经济成长机会的最佳工具，就是一档全球性的ETF。美国先锋集团(VanguardGroup)整体全球股票指数ETF(Total World Stock IndexETF)(VT.P)持有超过5,000档股票，但持仓最多的股票则是超大型美国企业，如苹果(AAPL.O)、艾克森美孚(ExxonMobil)(XOM.N)及谷歌(GOOG.O)。

这档先锋ETF今年至12月6日止的涨幅为22%，过去三至五年间较指标全球股指的绩效高出约2个百分点。该基金的年费率为0.19%。

若不想持有美国绩优股比重偏高的投资组合，则可以考虑iShares MSCI明晟新兴市场指数ETF(iSharesMSCI Emerging Markets Index ETF)(EEM.P)。该基金投资于发展中国家的指数，持有三星电子(005930.KS)、台积电(2330.TW)以及中国移动(0941.HK)等股票。

iShares这档基金的年费率为0.69%，今年至12月6日止的涨幅为0.21%，过去五年来的平均报酬率超过15%。

若打算将重心摆在欧元资产，则可以考虑先锋集团富时欧洲ETF(Vanguard FTSE EuropeETF)(VGK.P)，该基金持有欧洲知名企业，如雀巢NESN.VX、汇丰控股(HSBA.L)、以及罗氏ROG.VX等。该基金在12月6日止的年内涨幅将近23%，年费率为0.12%。

**成长前景**

虽然2008年金融危机以来的经济复苏脚步迟缓，但美国及其他经济体看来已终于站稳脚跟。

根据标准普尔CapitalIQ说法，“时间进入2014年，全球景气扩张料将升温，预估成长率将从第一季的2.6%扩大至第四季的3%。”

欧洲及中国都是其中的亮点。欧洲央行的强力刺激政策，已提振一些受创最重的经济体，像是西班牙、意大利及希腊。事实证明有关欧元区瓦解的担忧是过虑了。

就像美联储在2008年之后的作法，欧洲央行不久前也将指标利率调降至0.25%。不到1%的低通胀率也为欧元区提供助力。

根据汤森路透旗下StarMine分析，甚至有人认为欧洲股票相比美国来讲遭到低估。美国企业已经受惠于经济缓慢成长、就业增加、低通胀及低利率，而欧元区才刚刚走出经济衰退。比起美国股市，欧洲可能有更多便宜可捡。

许多分析师原本担心中国经济成长减速可能出现“硬着陆”，但中国经济成长率却是加速，第三季成长率由上季的7.5%提高至7.8%。中国2014年料以7.4%的成长率居全球领先地位。

尽管海外经济情势好转，市场焦点仍将紧盯美联储。美联何时会抽回每月850亿美元买债计划？这要看美国就业改善程度；美联储已将失业率6.5%设为可能引发政策调整的门槛。

正如周五公布的11月就业报告所展现的，就业市场正在改善，交易员因而担心美联储将减弱刺激措施力道，也就是协助推升股市的力量之一。

一旦美联储刺激措施最终踩下煞车，美元汇率料将上扬，这将不利于以外币计价的非美国股票，这是一项长期性风险。这也可能引发一波资金撤离发展中国家市场的出走潮。

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在他最新文章中指出，更大的风险在于“杠杆过度的经济体及其金融市场总有一天要付出代价，演出一场资产减值，迫使信心满满的投资人告别这场经济‘大稳定第二集’。”

不过在这一天来临之前，美国及海外国家的企业获利成长，将支撑股价持续上涨。这也是为什么现在仍然适合把你手上至少30-40%的股票仓位放在美国以外股票上面。(完)

(译校 郑茵/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。