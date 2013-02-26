《Wasik专栏》 九个为股市感到欣慰的理由

* 企业支出情况正在转变.企业感受到经济有转佳征兆时就愿意多花钱.根据汤森路透周五公布的调查,标普500指数成分股企业的支出计画超越了分析师预估.换句话说,资本支出及聘雇活动均有望增加.

* 美国房地产市场持续恢复.全美商业经济协会(NABE)预估未来一年住宅投资将成长将近15%,而且房价和新屋开工率都将上升.这将引起财富效应,屋主因房产升值而有更多安全感,从而更愿意投入股市.

* 低通胀--而且对超级通胀的预期消退,也有利于华尔街股市.从金价以及投资人在金市的交易情况,可以窥见通胀焦虑减缓的迹象.根据监管数据,全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)、以及对冲基金霸主索罗斯和Julian Robertson等,均减持其在全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares ETF 的部位.

种种迹象表明,这些举足轻重的投资人对西方金融环境,尤其是通胀的担心或许已经下降.由于SPDR ETF直接投资在黄金,所以成为我个人偏爱的焦虑指标之一.当其价格上涨,意味着人们对经济健康状况、美元及通胀的态度极其敏感紧张.但当其价格下跌,则表明这种不安的情绪正在散去.

* 流出黄金的资金可能并未走向债券基金.乐观的投资人更乐意追求更高的股市风险溢价.过去一年中,该SPDR基金资金规模下降将近5%(截至1月30日止),过去一到三个月里资金都在下降.该基金在2月20日的成交量是去年11月20日的六倍多,所以有相当多的美元进出SPDR基金.

去年10月起黄金价格即持续走低.同期美股却稳步走扬.截至1月30日,追踪美国最大个股的SPDR标普500指数ETF 同比上涨16.5%.当投资人乐观时,这是整体不安情绪可能已经降低的一个迹象.

* 投资人普遍来说还颇为乐观.虽然整体消费者信心尚未完全振奋,但根据美国经济咨商会和Rasmussen的消费者信心数据,投资人仍偏爱股市.耶鲁管理学院(Yale School of Management)国际金融中心所追踪的一年期股市信心指数显示,有72%左右的个人和机构认为股市未来一年将上涨.

* 股票估值可能尚未被高估.耶鲁教授Robert Shiller的CAPE指数显示股票估值高于均值,但仍远低于2000年科技股崩盘之前的水平.CAPE指数目前为23,均值为16.46.在2000年股票估值被极度高估的时候,该指数为44.股价虽在上涨,但似乎尚未被不合理地高估.