《WASIK专栏》加码投资搭上多头行情的五大要点策略

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 蔡美珍/王冠中

路透芝加哥4月5日 - 随着今年美国股市劲扬，可能让人很想把更多资金投入，搭上这波多头行情。

真要说的话，最简单的方式就是透过积极型管理的美国大型股票基金。根据企业雇主组织Plan Sponsor Council of America去年的退休计划调查，大约90%的退休计划都提供积极型管理的美国国内股票基金作为投资选择，而多数的个人退休帐户(IRA)及401k退休帐户都有这类基金的投资部位。

但一档股票基金可能不会像指数基金一样紧紧跟着股市表现。而且还有好几种其他资产类型值得研究。如果你想在既有的投资规模上再加码投入市场，比较合理的作法是分散到大范围的全球性投资标的，而不是只专注于美国大型股。

如果你是已经投资美国大型股、且风险承受能力温和的个人投资者，应该考虑哪些种类基金呢？下面是一些常被忽视的选择：

1、对美国个股取样广泛(60%)

如果你是一个在美国的投资人，很自然地就会青睐标准普尔500指数的绩优股；标准普尔500指数绩优股今年已经上涨9%。但一些特定产业板块表现甚至更好：医疗保健类股上涨16%；必需性消费类股上涨近14%；非必需性消费类股上涨约11%。

如果你的积极型管理基金只投资于美国市场的一小块，你可能错过未来股市涨势。如果你要加码投资，不妨选择一档涵盖大、中、小型股的“全市场”指数基金，例如Fidelity Spartan Total Market Index Fund (FSTMX.O)，该基金今年上涨12%。

2、发达市场股票(20%)

自家后院并非永远都是最佳投资标的。所谓“自家后院”，我是指你所居住的国家及耳熟能详的知名品牌企业。虽然美股今年表现绝对是超前了中国及欧洲，但和其他国家相比就未必如此。例如日本股市就演出一波强劲反弹。跟随日本股市的iShares MSCI Japan Index fund(EWJ.P)今年以来上涨11%。

另一个投资范围更广的选择是Vanguard Total World Stock Index ETF(VT.P)，今年以来上涨约10%。这档指数基金涵盖的投资个股市值，相当于全球上市企业市值的98%。如此一来你就涵盖到多数美国类股，外加美国以外及日本等发达市场。

3、新兴市场股票(10%)

投资人会倾向一窝蜂投入当前的大热门，而忽略了可能提供未来收益的表现落后者。新兴市场股票现在就符合这个范畴。尽管表现落后美股，但它们代表着经济成长潜能。中国、印度和巴西的经济活动在升温而人口也在扩增。随着生活水平升高，其人民将会买进更多的消费性商品、食品和能源。

iShare MSCI明晟新兴市场指数ETF(EEM.P)由亚洲、南美和其他发展中地区重要个股所组成，该指数过去一年下跌1.5%，但有不错的成长契机。

4、商用地产(5%)

买进并持有零售、办公室、仓储、医疗保健、工业和多单元住宅地产以及抵押贷款的企业通常会遭到忽略。FTSE NAREIT All-REIT指数第一季攀升9%，去年则上涨20%。考虑持有房地产投资信托(REIT)的全球基金。

SPDR道琼全球地产ETF(RWO.P)则涵盖发达及新兴市场REIT，过去一年来上涨约18%。

5、全球债市(5%)

另一个明显的诱惑，就是把所有的钱都放在美国公债或公司债。然而，在国际债券基金上或许能获取更高的收益。也就是说投资新兴或发达国家债券。iShares标普花旗集团国际政府债券ETF(IGOV.O)涵盖全球各国的政府公债。该基金过去一年上涨近3%。

这并非完整的投资组合，但可用来补充你当前在美股和美债已有的投资。

要以1-10万美元规模进行上述投资组合，你可以联络你的投资顾问、财务规划顾问或者经纪商，让他们为你透过低成本指数型基金来将投资组合适切地多元化，或者你也可以用上面的纲要自行操作。

你必须要确保你的资金广泛分摊到不会连袂涨跌的各类资产，并且符合你的财务目标。尽管当前上涨的资产很诱人，但不要把所有的钱都投入单一类别内。

至少，要确保你的投资广布全球，尽管亚洲和欧洲的投资收益较低。这些地区现在股价更适合买入，且当美股下跌时，它们可能会攀升。(完)

(译文审校 张荻)

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