《WASIK专栏》风物长宜放眼量：短期避开投资中国股市但长线看好

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik；编译 朱晓军/石冠兰
路透芝加哥5月12日 -阿里巴巴即将首次公开发行(IPO)股票，可能成为迄今最大规模的科技股IPO，整个金融市场都为之侧目。然而，中国经济成长的整体前景仍值得商榷。
由于中国的多数出口大客户今年都表现低迷或缺乏实质增长，中国经济在经历了近一代人的扩张后，开始稍事休整。4月，中国制造业连续第四个月收缩。
尽管很多人担心中国股市、房地产和金融系统，但中国经济从长线角度来说依然看好。比如，Zacks Investments驻芝加哥上市交易基金(ETF)研究主管Neena Mishra就预计，中国经济近期只会略微减速。但她指出，由于中国坐拥3.8万亿美元的庞大外汇储备，而且中产阶级正在成长，“所以不太可能发生崩盘式的硬着陆”。她还认为中国股市相对价值较高，“不会对股市上行感到意外”。
最近，由于全球投资者担忧中国经济萎缩，因而股市并没有反映出对长期增长的乐观看法。截止5月9日，针对中国主要股票的最大ETF--iShares中国大盘股基金(FXI.P)今年下跌近10%，过去12个月下挫约7%。该基金近半投资组合为金融服务业和能源类股。
短期来看，在新兴市场股市分散投资，减少对中国的直接曝险更加划算。
和很多单一国家的新兴市场基金一样，该iShares基金波动也很大：其在2008年价值几乎遭到腰斩，2009年又基本收复全部失地，但过去四年中有两年都曾失守。其年度管理费率为0.73%，持有中国移动(0941.HK)、中国石油(601857.SS)和中国人寿(601628.SS)等个股。
另一个类似基金--SPDR S&P China ETF(GXC.P)今年截至5月9日也已下挫11%，过去12个月跌幅约为2%。该基金年费率为0.59%，主要持有的个股包括腾讯(0700.HK)、中国建设银行(601939.SS)和中国工商银行(601398.SS)。
**长期观点**
尽管短期消息面糟糕，但中国政府在长期规划中誓言保增长，而且一旦有必要时，也有充足的资金刺激经济。
中国仍在以惊人速度搞基建，大兴土木建设整个城市。中国的长期目标是实现由内需而不是出口拉动的经济模式。
根据经济学家杂志的预测，按照目前7.5%的年增长率，中国经济规模将在五年左右的时间超过美国，可能还要更快些。美国经济年度增速为2.5%，欧元区为1.2%。
在此期间，中国将扩大从电脑到汽车等各种产品的产能。中国可能也将得益于能源价格降低以及西方对俄罗斯银行业的制裁。美国与欧元区的缓慢复苏可能也将有利于维持中国的出口。
但作为全球投资者，如果想大量买进中国股票，你得在投资组合中增加几重风险考量。中国上市公司不必遵循欧美严苛的会计准则，公司运作的透明度是个主要忧虑点。
面对关于会计实务与私有化的无数疑问，过去三年已有超过20家中国公司从美国交易所退市。
将关注点扩展至新兴市场和发展中经济体是更为稳健的方式，摒弃仅关注中国的ETF，入手关注更广泛的新兴市场，以此来降低风险。Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO.P)今年至5月9日止升0.75%，过去12个月跌4%，其收取的年费是0.15%。
该基金半数投资于亚洲公司，包括很多上述两大中国基金持有的大盘股，但也持有非洲、新兴欧洲和拉美股票。近期，该基金因四分之一组合是金融服务企业而受益。
但请注意，尽管该基金可能比单一国家基金的波动性小，但却比美国股指基金的平均风险水平要高。(完)
(译文审校 屈桂娟)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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