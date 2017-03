《Wasik专栏》假设"财政悬崖"空头人士的判断错误,应怎样合理投资

**"标普猪股"**

"道指狗股(Dogs of the Dow)"策略是买入当前年份表现最差的股票,然后持有到下一年.我的演绎版本是"标普猪股(Sows of the S&P)"策略,方法还是一样,挑选2012年表现最差的标普板块,买入与之相关的上市交易基金(ETF).

这种策略的理念是,当机构投资者随喜好变化转换投资板块时,你在低价时买入最便宜的股票,然后在反弹时卖出.具体做法是买入今年表现最差的板块--公用事业、能源和材料.可以考虑一下Utilities Select Sector SPDR 、iShares S&P Global Energy Sector fund 和Vanguard Materials ETF.

**新兴市场**

尽管发展中国家近几年都比较落后,但他们将是人口增长与繁荣的最大受益者.资产管理公司GMO预计,新兴市场股市未来七年年涨幅将达到6.3%,美国绩优股的涨幅料为4.8%.在这个层面,值得拥有的选择是iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility指数 或Vanguard MSCI Emerging Markets ETF.

**较短期债券**

在增加大型全球派息股票之敞口的同时,也该看看投资组合中对中长期债券的敞口了.如果存续期超过五年的债券太多,就该考虑一下较短期的债券了.经济处于扩张期时,利率通常会上升,不利于债券价格.

尽管我对经济复苏前景比较乐观,但牢记2008年的教训总不为过.现如今,一切都不保险,而震荡波动向来都是敌人.所以说,现在也是在组合里面做点风险对冲的时候.