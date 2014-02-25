《WASIK专栏》做空美元，并不像说的那么简单

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
2. 加元
那么选择一种货币作为对冲美元的工具又如何呢？例如，享有稳固经济面支撑，且未受到2008年信贷危机冲击的加元。
但如果你选择跟踪加元走势的CurrencyShares Canadian Dollar Trust 等基金，同样会感到失望。今年截至2月21日，该基金累计下跌近5%，而基金管理费年费率为0.40%。
3. 债券
虽然美国利率目前实际上处于零水准，但如果你担心美元进一步下跌，那么更好的投资选择之一其实很乏味：即一揽子美国债券基金。
iShares Core Total Aggregate U.S. Bond基金 资产配置中占比重最大的是美国债券，我的401(k)计划就投资了这个基金。今年截至2月21日，该基金累计上涨1.5%，年费率仅为0.08%。利率下降时，债券价格上涨。
不过，即便是选择债券基金作为对冲货币下跌的工具，也仍然存在缺陷。
当利率上升时，债券基金价值便会缩水，尽管幅度不大。iShares基金去年累计下跌约2%。不过，如果你选择均衡投资全球股票和债券，而非押注于单个货币间的此消彼长，投资收益可能会好得多。(完) (译文审校 徐文焰/杜明霞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申