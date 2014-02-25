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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 12:56 BJT

《WASIK专栏》做空美元，并不像说的那么简单

2. 加元

那么选择一种货币作为对冲美元的工具又如何呢？例如，享有稳固经济面支撑，且未受到2008年信贷危机冲击的加元。

但如果你选择跟踪加元走势的CurrencyShares Canadian Dollar Trust 等基金，同样会感到失望。今年截至2月21日，该基金累计下跌近5%，而基金管理费年费率为0.40%。

3. 债券

虽然美国利率目前实际上处于零水准，但如果你担心美元进一步下跌，那么更好的投资选择之一其实很乏味：即一揽子美国债券基金。

iShares Core Total Aggregate U.S. Bond基金 资产配置中占比重最大的是美国债券，我的401(k)计划就投资了这个基金。今年截至2月21日，该基金累计上涨1.5%，年费率仅为0.08%。利率下降时，债券价格上涨。

不过，即便是选择债券基金作为对冲货币下跌的工具，也仍然存在缺陷。

当利率上升时，债券基金价值便会缩水，尽管幅度不大。iShares基金去年累计下跌约2%。不过，如果你选择均衡投资全球股票和债券，而非押注于单个货币间的此消彼长，投资收益可能会好得多。(完) (译文审校 徐文焰/杜明霞)
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