《WASIK专栏》新兴市场震荡的应对之道

**如何看待市场波动**

如果要避开麻烦，就要提前调整投资组合避险。

“脆弱五国”--印度、印尼、巴西、土耳其和南非之所以易受冲击，是因为存在过多的经济和政治问题。芝加哥Zacks Investments的上市交易基金(ETF)研究主管Neena Mishra认为，你可能需要细心地挑选。

Mishra认为，受困最深的国家经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比，以及短期外债与外汇储备比率都很高，“就是说，这些国家依赖外国资本，因此容易受到美联储缩减购债计划的冲击。”

不过，并非所有新兴市场国家都这样。也有一些国家经济前景健康，值得持有。Mishra喜欢那些“宏观经济基本面稳健，汇率紧盯(美元)，与发达市场关联度较低的国家。”这类国家包括海湾国家、墨西哥、韩国、台湾和越南。

投资者容易忍不住挑选发展中国家的最佳组合，如果从资产组合中剔除麻烦最大的国家会不会更实际一些？可能不会，因为新兴市场指数基金目前可能波动过大，但这可能是短期现象。

一个既投资发达市场也投资新兴市场的全球基金可能会满足需求。美国先锋集团(Vanguard Group)整体全球股票指数上市交易基金(Total World Stock Index ETF) 的投资组合中多数是大公司，仅有约8%的资产投资于非洲、亚洲和拉丁美洲等发展中国家。

虽然该基金今年截至2月7日累计下跌了3%，但去年则上涨了23%，年费用为0.19%。该基金持有一些全球知名公司的部位，包括苹果 、雀巢 和汇丰控股 ，这些公司在全球都有业务。

另一个应对新兴市场不确定性的方法，是把它视为长期投资者做投资的成本并接受它。不要针对某一国家或地区大举买入，如果你现在能够承担风险，可以投资各洲资产。

今年全球或新兴市场基金波动加剧恐怕在所难免。把投资组合中的外国曝险降至不超过20%，或干脆承受风险并长期持有，或许能减轻这方面的担忧。(完)