《Wasik专栏》为什么说现在仍是入手新兴市场股票的好时机

中国经济放缓已经让一些分析师担心，未来还会有更多放缓出现。那么从澳洲到加拿大，所有向中国供应自然资源的国家，他们的市场都会受到影响。

不过，Young等分析师认为，与美国股市相比，非美国公司的估值具有吸引力。在欧洲和日本，“我们看到创纪录的刺激举措得以维持，以提振疲弱的经济成长，”Young补充说，这加强了下面这种长远观点，那就是日本和欧洲的政策将增强他们的经济，并令他们成为新兴市场更有力的贸易伙伴。

也就是说，随着全球大多数央行维持实行刺激举措，多数发达和新兴国家的股价将继续上涨。

展望未来，新兴市场人口激增会带动很多公司的表现，这些公司生产从工业金属到消费品的一切产品。而且可能还会有惊喜。根据联合国最近的一份报告，2050年尼日利亚将超越美国成为全球第三人口大国，而印度则会在2028年左右超过中国跃居第一人口大国。

更为重要的是，美国以外的股市占全球股市总市值的51%，因此虽然今年波动很高，你的投资组合中这类股票的配置比例仍有必要为10%至三分之一。(完)