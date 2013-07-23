《Wasik专栏》为什么说现在仍是入手新兴市场股票的好时机

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
中国经济放缓已经让一些分析师担心，未来还会有更多放缓出现。那么从澳洲到加拿大，所有向中国供应自然资源的国家，他们的市场都会受到影响。
不过，Young等分析师认为，与美国股市相比，非美国公司的估值具有吸引力。在欧洲和日本，“我们看到创纪录的刺激举措得以维持，以提振疲弱的经济成长，”Young补充说，这加强了下面这种长远观点，那就是日本和欧洲的政策将增强他们的经济，并令他们成为新兴市场更有力的贸易伙伴。
也就是说，随着全球大多数央行维持实行刺激举措，多数发达和新兴国家的股价将继续上涨。
展望未来，新兴市场人口激增会带动很多公司的表现，这些公司生产从工业金属到消费品的一切产品。而且可能还会有惊喜。根据联合国最近的一份报告，2050年尼日利亚将超越美国成为全球第三人口大国，而印度则会在2028年左右超过中国跃居第一人口大国。
更为重要的是，美国以外的股市占全球股市总市值的51%，因此虽然今年波动很高，你的投资组合中这类股票的配置比例仍有必要为10%至三分之一。(完)
(译文审校 隋芬/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。