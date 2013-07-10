《Wasik专栏》随着欧盟经济形势好转 欧洲股票浮现诱人机会

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 石冠兰/梁睿雪/杜明霞
路透芝加哥7月9日 - 淹没在近期市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)动向、美国债市和股市抛售的深重忧虑之下的，是欧洲经济增长层出不穷的好消息。
标普Capital IQ分析师Robert Quinn认为，欧元区经济成长料于今年下半年恢复增长，近期全球股市回落，买入机会浮现。他预计今年年末随着企业开始再度支出，将出现“脆弱的经济成长”。
欧洲大陆距离投资“安全港”仍有很长的路要走，但复苏进程或处在正轨。欧元区6月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值升至2012年3月来最高。此外，美国和欧盟周一启动自由贸易协定谈判，可望每年对美国和欧盟国内生产总值(GDP)贡献1,000亿美元。
如果该协定通过，那么对欧洲企业的营收和获利都有促进作用。两大贸易伙伴仅去年交易额就接近6,500亿美元。
就算欧洲复苏幅度再小，对投资者来说也是个积极消息。不像美联储近期有关最早可能年底便会开始削减购债计划的声明，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉6月26日表示，欧洲央行离退出宽松计划还“很遥远”。这个政策可能会支撑欧洲经济成长。
**全面押注**
虽然标普的Quinn预期一些部门好转速度要快于另一些部门--他看好银行、工业产品和服务业板块--但对于采取买入持有策略的投资者来说，一个以大型企业股为主的全面投资组合才是恰当的持仓配置。
iShares标普欧洲350指数(IEV.P)是一个持有雀巢NESN.VX、汇丰控股(HSBA.L)、诺华制药NOVN.VX和BP(BP.L)等欧洲跨国公司股票的上市交易基金。7月5日以来，该基金涨近20%，同期MSCI明晟EAFE指数升约19%。该基金每年收取0.6%的费用。
另一家由大型股构成的资产组合就是Vanguard MSCI European ETF (VGK.P)，它持有Roche Holding AG 、荷兰皇家壳牌(RDSa.L)和沃达丰(VOD.L)的股票。Vanguard基金投资的指数与iShares ETF略有不同，收费也比较低：每年0.12%。该指数过去一年升逾20%。
**风险仍在**
在拉响宣告欧洲“安全”的汽笛之前，还有很多工作要完成。欧元区需要一套向成员国提供救助的统一方式。南欧仍在撙节举措和债务负担下苦苦挣扎。西班牙和希腊的失业问题仍很沉重。
欧元区几个最大经济体今年的前路亦崎岖。法国仍陷于温和衰退，国际货币基金组织(IMF)预计法国明年经济成长0.8%，从今年的收缩0.2%反弹。IMF还将今年德国经济成长率预估减半，至0.3%。
另一个变数是中国。投资者担心中国可能衰退。中国人民银行已经采取行动抑制信贷紧俏，并力图限制“影子银行”的增长。中国是欧洲的一个重要出口市场。
若中国或美国的经济下滑或者增长迟滞，将对欧洲产生负面影响。
这也是为什么欧洲股票在总体股票配置中应该只占一小部分--占总配置的不到10%。虽然欧洲有很多价位合理的优质股票，但还很难说乌云会何时散去。(完)
(译文审校 艾茂林/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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