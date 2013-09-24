《Wasik专栏》美联储缩减购债风雨欲来 三条对策或保投资者盈利

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik；编译 朱晓军/石冠兰
路透芝加哥9月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周宣布暂不缩减购债规模后，压在股市和债市头顶的乌云散去。
股市和债市投资者均喜爱廉价资金将利率压在低点的想法。美联储持续通过每月购入850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)，维持利率在低点和刺激经济。
联储宣布决定后，9月18日美国股市指数创下历史新高，海外股市翌日也随之上涨。截至9月20日，标准普尔500指数已经上涨近22%。债券价格也有所回升，而收益率从近几周以来的3%区间跌至约2.74%。
由于美联储延续现行政策，投资者有三种合理的对策：
一、买进美股。
美国企业获利健全、经济日渐复苏，而且利率较低，正为股市走升增添动力。多数分析师预计这波牛市将持续到今年年底。根据汤森路透数据，今年企业获利平均料将增长约6%，这也给予股价进一步上涨的空间。
先锋集团全市场指数(Vanguard Total Market Index)上市交易基金(ETF)(VTI.P)等选股广泛的美国股票基金代表着美国大多数股票，是持有大型、中型与小型股的适宜核心工具。如果投资组合需要增长，又已撤离了股市，那么现在仍是考虑这一指数基金的好时机。它的年费为0.05%，成本低廉。今年截至9月20日，其收益率为21%。
即使利率攀升，可能也不至于减损股市涨势。一份标普道琼斯指数报告认为，“过去20年的经验清楚表明，利率升高并非股市利空因素。自1993年来的三次利率上升期间内，标普500指数的月均回报率为0.96%，而利率下跌期间的月均回报率则为0.82%。”
二、放眼海外，分散投资组合
过去几年要挑选美国之外的股票并非易事。欧洲的复苏步伐很缓慢，巴西、中国和印度等发展中国家则动能放缓。当美联储将收回刺激计划的消息传出，发展中国家的股市受创。
美联储宣布将维持购债举措对非美国股市来说是好消息。尽管发展中国家的股票回报率不振，但仍值得为分散投资而持有。
iShare MSCI明晟新兴市场ETF(EEM.P)追踪持有三星电子(005930.KS)、中国移动CHNMC.UL和Gazprom(GAZP.MM)等发展中国家公司的指数。该基金今年截至9月20日上涨近3%，年费为0.69%。
三、投资组合重新配置
如果你仍需要收益但又不相信利率将维持在低水平，那该怎么办？最糟糕的选择就是用中长期券来增强高收益工具。
这么说吧，如果你喜欢公司债相对于美国公债的利差，但又不想冒长期基金的相关风险，那么SPDR巴克莱资本短期公司债ETF(SCPB.P)也许是你要的答案。
这支基金追踪一支代表一至三年期公司债的指数。目前这支基金收益率稍高于1%，今年截至9月20日的回报率为1%。该基金收取0.12%年费，目前收益率为约1%。
至少，要通过跟随利率上行但又不损及本金的投资工具，为利率上涨做好准备。iShares浮动利率债券ETF(FLOT.P)跟踪一项浮动利率债券的指数。该基金收益率略低于1%，年费为0.20%。
另一项跟踪利率上涨的投资工具是一种高级贷款基金。该基金持有向信用评级质量较低的公司贷款的票据。风险较高的另一面就是收益率也较高。PowerShares高级贷款组合ETF(BKLN.P)的收益率为4%，年费为0.66%。
警告各位：如果美国国会不提高美国债务上限，那我的乐观立刻烟消云散。国会此举可能引发美国债务违约，并沉重打击股市和债市的美好前景。
华尔街将再次将目光投向美国政府，看看即将到来的风云是吉是凶。(完)
(译文审校 沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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