《Wasik专栏》新兴市场增长放缓,请看向更年轻的经济体

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥12月14日 - 随着中国、巴西、印度的经济增长之途遭遇坎坷路段,投资于更加年轻的新兴市场,看似前景光明.

在全球投资巨头寻找低成本劳动力和资源的过程中,那些所谓的"新开拓"经济体不仅能提供多元化投资机会,而且还提供获利的可能.这样的国家约有25个,不过它们中的大部分都不会出现在多数单一投资者的视线里.这些国家包括孟加拉、越南等国,都受益于工业化和全球需求而取得经济增长.

比如越南,根据麦肯锡全球研究员(McKinsey Global Institute)的研究,得益于与美国关系正常化和加入世界贸易组织(WTO),越南是为数不多的几个自2000年以来经济增速超过中国的亚洲国家之一.自2005-2010年间,该国制造业的年复合增长率达到了9%.

"新开拓"经济体之所以散发出魅力,部分原因是他们日益增长的年轻人口,带来了"人口红利",令工资水平具有竞争力.它们中的许多国家也富含从土地到石油等一系列自然资源,像加纳、尼日利亚、肯尼亚这样的撒哈拉以南国家就是如此.即便是科威特、卡塔尔这样的海湾国家,也有着良好的经济增长表现.

考虑到中国、印度等最大的发展中国家对大宗商品的需求,也令上述新开拓国家愈发受到关注.中国已成为一些非洲国家,以及巴西、智利等南美国家的最大贸易伙伴国,中国不断增长的中产阶级和不段扩张的工业规模,最终将把对于铜、铁矿石、煤炭等资源的需求浪潮带到全球每一个国家.

尽管契机无限,但可用来投资于新开拓经济体的工具却寥寥无几.有几支面向单一国家的上市交易基金(ETF),以及两支指数基金,但这些基金都存在着一些问题.

两支新开拓指数基金--Guggenheim Frontier Markets ETF 和iShares MSCI Frontier Index Fund --仰赖于市值权重指数,其持仓集中在一小撮小型国家.一些追踪新开拓市场的指数过于集中在少数几个国家,很难称得上是分散投资.

比如FTSE Frontier 50指数,截至10月31日时其46%的权重放在了尼日利亚和卡塔尔.其次是肯尼亚,权重为9%,因此该支基金的投资广度不够.

基金iShares几乎一半的仓位集中在科威特和卡塔尔.尽管那些富产的石油国家将受益于更高的石油需求和油价,但该基金的暴险过于集中在两个国家和一个地区.相比之下,基金Guggenheim将一半以上的持仓放在了智利和哥伦比亚之上,虽然也少量持有埃及、秘鲁、阿根廷和哈萨克斯坦的仓位.该支基金几乎将一半的资金投入到金融和能源类股票.

积极管理型基金可能提供更好的投资机会.相较于全球性的大盘股,那些上述提到的受关注的公司都是些相对流动性不高,受研究不多的小型股,因此专门基金经理可能会有优势.

由基金经理Mark Mobius领导的Templeton Frontier Markets A fund 投资于10个地区的11个行业,四分之三的仓位分布在新兴非洲、欧洲和中东.截至12月12日,该基金净值年内累计上涨22%.Guggenheim净值同期的增幅则为11%.9月12日才成立的iShares,过去三个月其净值累计上涨约3%.

Templeton的主要弱点在于其成本.该支基金的"A类"股卖出有5.75%的费用,管理费用也不菲,年管理费率达到2.15%,还有0.3%的所谓12b-1营销和分销费用.(A类股票通常适用的是前端佣金.)

与新兴市场许多投资工具一样,新开拓基金的回报也显示出极大的波动性.Templeton取得的最好业绩是在2009年,当时的回报率达到了44%.2010年该支基金的净值增长了近19%,去年则下降了几乎同样的幅度.

政治风险也会震动新开拓市场.诸如尼日利亚、埃及、巴基斯坦和南非等国家,政局恢复稳定可能还要一段时间.再加上与发展中国家和发达国家有着十分密切的关联,一旦他们最大的贸易伙伴打喷嚏,这些新开拓国家也难免不受影响.几乎所有的发展中非洲国家、东南亚股价和南美,都感受到了美国和中国经济放缓的负面影响.此外,新开拓国家股市的监管力度不如发达国家,股票成交活跃度也不如后者,这也是需要保持谨慎的一个因素.