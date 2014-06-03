《WASIK专栏》精挑细选基金 打造全球股市最佳投资组合

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透芝加哥6月2日 （撰稿 John Wasik 编译 石冠兰/朱晓军） - 欧洲和美国实施刺激型货币政策，加之亚洲经济继续成长，成为全球投资者的三重奏强音。
但要确保有一个能够捕获全球回报的大篮子，必须精心筛选共同基金和上市交易基金。
如果你已经有了代表美国股市的基金，那在全球投资组合中就无需重复了。那些剔除美国股票的基金能确保持有美国之外良好仓位。
投资美国之外地区成本最低的方式之一，就是投资于先锋FTSE全球(除美国)ETF(VEU.P)这样的基金。该基金规模为125亿美元以上，持有雀巢(Nestle)NESN.VX、罗氏ROG.VX和丰田汽车(7203.T)等全球巨头的股票。
该先锋基金截至5月30日的12个月升近16%，今年迄今升3%。年度管理费为0.15%。
另一个类似基金是iShares MSCI ACWI Index ETF(ACWI.O)。与上述先锋基金一样，投资于一个全球股市被动指数，只是业绩略好一些。该基金截至5月30日的12个月升近18%，今年迄今升4%。年度管理费为0.34%。
若要采取更主动的方式，则可以考虑Oakmark全球基金，这个共同基金持有一些美国股票，比如通用汽车(GM.N)和甲骨文(ORCL.N)，但也持有较为不知名的欧洲股票，比如Julius Baer Gruppe AG BAER.VX和CNH Industrial N.V (CNHI.MI)。该基金侧重投资两大成长板块：金融服务和科技。
该基金截至5月30日的12个月升近18%，今年迄今升4%。年度管理费为1.1%。
**为何要全球布局？**
对于只盯着美国企业的投资者，可能会对全球投资策略感到意外：据Highland Capital Mutual Funds董事暨分析师Bob Froehlich称，美国本土以外占全球总就业约98%、人口比重96%、经济总量比重则为77%。
“你需要跟随经济动向，”Froehlich建议道，“不过大多投资者都有些脱节，他们的投资组合中缺少全球投资。”
的确，根据国际货币基金组织(IMF)预估，如果现有趋势持续，最强劲的增长将来自美国以外。
美国经济今年料增长2.8%，而IMF预计新兴市场和发展中经济体今明两年将分别成长5%和5.4%。亚洲发展中经济体将增长近7%，以中国和印度为首。
经济增长浪潮不断上升，正推动股市测试2007年以来未见的高点，尤其美国的跨国企业类股。美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行带来的低通胀、极低利率和宽松货币政策正在为这波涨势煽风点火。
这样的乐观情绪也伴随着巨大的不确定性因素。尽管欧洲坐享低通胀环境，但其经济并未远离困境，仍然受累于低增长和高失业率。令人担忧的还包括中国经济的快速扩张，以及乌克兰内战和南海紧张局势。
当然，全球舞台上任何情况都有可能发生，并且逆转跨国企业的总体良好愿景。即使分散投资，也可能面临全面的市场波动。
不要忘了，可以持有美国和国际债券、房地产来对冲股市风险。例如，先锋FTSE基金在2008年和2011年价值分别下跌近44%和14%；这两年的跌幅都高于标准普尔500指数在当年的表现。
北美投资者如果持有20%-30%的非美国股票头寸，就可以收获全球增长的好处。关键在于要长期持有，并且承认尽管分散投资有好处，但海外市场还是风险不小。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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