《Wasik专栏》黄金仍旧不是最佳的通胀对冲工具

自2008年金融危机以来，美国一直在去杠杆化，这也是一个降低通胀的过程。薪资停滞不前，消费者物价温和。在低通胀、慢增长的经济背景下，买入黄金很少称得上是明智的选择。

或许投资者意识到过去三个月的实际情况，即美联储表示其愈发相信美国经济稳步持续复苏，这一趋势愈发明显。6月28日当季，金价跌23%至每盎司1,180.70美元，创纪录最大季度跌幅。目前金价在1,282.10美元左右。

除了我之前在专栏中提及的货币市场基金和浮动利率银行贷款基金以外，通胀保值债券(TIPS)基金也是有效且比较可靠的对冲通胀的途径。

尽管低通胀时期TIPS收益率也乏善可陈，但他们可以更好地防御长期通胀预期。因为他们与追踪消费者物价的指数挂钩，波动不那么大，且通胀上升时收益率提高。

巴克莱iShares通胀保值债券基金持有通胀指数挂钩债券。过去三年年回报率为4.7%，是SPDR Gold Trust同期回报率2%的两倍还多。

虽然这支iShares基金今年迄今亏损7%，令人失望，但SPDR黄金基金的亏损高达23%。

我为什么要推荐一支亏钱的基金呢？因为我认为尽管短期不存在通胀疑虑，但未来几年随着经济形势好转，物价将逐渐全面上涨。

现在是时候买入TIPS了，不是要等到通胀全面发力的时候再买。如果经济继续呈上行趋势，物价通常会追随这种趋势。美国最新就业报告显示，6月就业岗位增长近20万个，快于预期。

但迄今通胀并不是问题。5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.4%。去年该指标低于2%。2007年生活成本年度涨幅创1990年代以来(4%)最大。注意：那是楼市触顶后，但信贷泡沫刺破之前。

尽管最近金价反弹，但在美元反弹及美国利率上升的双重打压下，黄金越来越不那么吸引人。高盛调降2013年金价预估，预期今年底金价为1,300美元左右，较此前预估低9%。

高盛指出，“根据我们美国分析师”预估的经济活动改善以及货币政策宽松力度下降，金价将继续下跌。