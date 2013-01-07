《Wasik专栏》对买进持有型投资人而言 对冲波动率风险或徒劳无功

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 蔡美珍/徐文焰

路透芝加哥1月4日 - 又一次,"财政悬崖"风暴让投资人见识到市场波动率这个纷纷扰扰的领域.随着美国国会必须处理债务上限及预算削减问题,未来两个月我们可能会见到更多让人头昏目眩的政治角力.

长期以来,波动率一直是主流投资人的大敌.波动率不难衡量,也不难进行对冲,但短期性指标及交易所交易债券(ETN, exchange-traded note)之类的波动率产品,可以让你投资受挫.它们对于买入持有型(buy-and-hold)的投资人并不实用,而对交易商而言,也需要精确算准进出时机.ETN是一种由银行发行的公开交易债券.

2011年时那种集体惶恐不安心理的氛围,为追踪波动率或降低波动率的交易所交易产品制造了绝佳环境.当年历经了美国债务上限及欧债危机的折磨后,美股标准普尔500指数.SPX全年几乎收平.

尽管标普500指数在2012年反弹了约13%,但投资人在这一年从股票基金抽走了超过1,500亿美元.这股焦虑情绪促使好几档低波动率股票基金及指数基金委身求售.

要克服波动率的最直接方式,就是投资于一支追踨波动率的指数.芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数(VIX).VIX是最广为接受的指数之一,好几档交易所交易产品都与VIX挂钩.VIX是透过标普500指数选择权价格,追踪"隐含波动率"及短期预期.一般来说,VIX是标普500指数的反向指标.当标普500指数下跌时,VIX上扬,因此,VIX可以用来作为对冲股市大跌的工具.

但市场波动率并非总是随着政局起伏.过去一年来我持续观察VIX,它的表现非常令人失望.iPath标普500波动率指数短期期货ETN(VXISIV.DE),是投资于VIX的大型上市交易产品(ETF)之一.照理说,在1月1日财政悬崖之前,它应该会有大涨表现,但实际上到1月2日为止的一年期间,这支ETN却是惨不忍睹地跌了80%.

VIX之所以这么令人挫败,在于它涉及短期性恐慌情绪以及期货合约.

以VIX走势来看,2012年整体而言并不是特别剧烈波动的一年,至少和2011年或2008年相比的话是如此.但财政悬崖僵局的疑虑,在12月28日将VIX推升至20上方,是7月以来首次高于20.根据ETFTrends.com资料,一支与VIX相关的ETF--VelocityShares Daily 2X VIX Short-Term exchange-traded note (TVIX)--当天成交超过500万股,改写这支ETF成交量的新高纪录.

不过对大多数投资者而言,预测短期波动率的难度相当大,而且获利也比其他投资逊色不少.在多数时候,这种投资都是昂贵的赔本买卖.与VIX连动的投资工具平均费率约为1%,相比之下,持有标准普尔500指数基金的年费率仅为不到0.1%.除此之外,还要加上买卖的佣金,以及时机选择错误时所必须付出的代价.

尽管VIX指数在市场大幅振荡时期大多会呈现飙升走势,但并非总是如此.如果你在2008年8月至2009年4月间投资于VIX,就能躲过楼市崩溃导致的标普500指数大跌,但也会错过之后的大型股反弹行情.如果在过去三年中持有iPath,亏损可能会超过60%,而同期标普指数却上涨近12%.

讽刺的是,投资者本想对冲波动性风险,但随着时间流逝却承担了更大的风险.就衡量价格变异程度的标准差来看,iPath在过去三年中的标准差达73,高得吓人,而这原本只要通过买入并持有更多债券或者波动率较低的股票基金就能避免.

**波动率较小的操作方法**

如果你是一名长线投资者,而且明智地不去试图预测短期内市场何时会剧烈波动,那么波动率较低的股票基金会是较好的选择.尽管不能与股市或者全球性/政府风险完全隔绝,假以时日这些基金通常仍可有不错表现,因为它们投资于会派息的股票.

Vanguard股利增值ETF(VIG.P)和PowerShares Dividend Achievers ETF(PFM.P)等基金投资于一系列逐步提高派息的公司.这两只基金的三年标准差均不到13,低于标普500指数的15,还不到iPath标准差的五分之一.而后者在2012年的回报率约为11%,前者则接近12%.

如果买入并持有不是你的投资风格,而你又想避免作出错误的决策,也许可以考虑平衡型基金,以便在股票和债券间灵活转换.相对较新的Direxion标普500 DRRC指数波动率响应股票ETFVSPY.P追踪波动率信号,并在风险水平上升时自动把你的资金从股市转移至美国公债.该基金至少一个月重新调整一次投资.其投资理念就是,通过一个动态公式降低下跌风险.

不过最终,任何波动率策略要获得成功,都取决于其把握投资者行为高峰和低谷时机的精准程度,但似乎没有人能很好地做到这一点.或许你先看一眼自己的风险"预算",也就是你能承受多大的损失,然后再每年调整一次投资组合,这样的效果可能比较好.即便是在波动率极高的时期,每天、每周或者每个月都追踪市场动向也有点让人吃不消.如果你无法忍受,那就离远一点吧,免得被搞得晕头转向.(完)

(译文审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。