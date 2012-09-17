《Wasik专栏》在后QE3时期投资的对冲避险策略

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 蔡美珍/肖群英/洪曦

路透芝加哥9月14日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)新一轮量化宽松(QE3)一开始所引发的兴奋热潮,或许就像秋季时尚秀开幕一样热烈.但就像其他夸大宣传的事件一样,最初的热烈回响可能短暂即逝.

美联储最新一轮大买公债及抵押支持证券(MBS)的行动,将协助美国利率维持低档,而且还会让利率再稍微走低一些.华尔街一开始对美联储给予热烈肯定,周四将美股道琼工业指数.DJI及标准普尔500指数.INX双双推升至2007年以来高位.Nasdaq指数.IXIC甚至升至2000年11月以来高位.

不过在就业、制造业、及房市方面,美联储提振这些市场的效果十分有限,而且这也无助解决欧元区的问题,所以不要把周四的大涨看得太认真.透过选择性对冲避险及全球性投资的策略,你仍可以安然渡过美国及欧洲的不安情势.另外,美联储的刺激措施也有一些副作用.所以如果你正在研究投资策略,或许下面的一些对冲避险可以派上用场:

** 1.逆向思维 **

美联储放松政策通常意味着美元兑其他货币的价值可能下滑,且黄金等大宗商品将会上涨.若你担心美元汇价进一步下滑的话,可采取一些应对措施.有一支对美元"逆向操作"的上市交易基金(ETF)--PowerShares DB美元指数看跌ETF(UDN.P),该基金运用期货合约来做空美元.另外,当美元跌落时,黄金表现也不错.考虑一下黄金上市交易基金SPDR Gold Trust,该基金持有黄金并密切追踪金价走势.

请留意:这些ETF基金是非常复杂和剧烈波动的工具,只应在你需要保护手中的投资组合抵御汇市大幅波动的情况下才应采用.外汇和金属以难以预测着称;永远不要妄想你有能力成功预测这一市场.

** 2.用头脑押注 **

鉴於做空操作总是很难的,你需要交易员一样钢铁般的意志,知道何时进场和何时离场.而着眼于长期升值则是一个好得多的投资策略.若不发生又一次衍生品推波助澜的大灾难,金融服务公司无疑将从美联储低利率政策延长几年中受益.考虑考虑iShares道琼美国金融ETF(IYF.P),该基金持有摩根大通(JPM.N),富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)和美国运通(American Express)(AXP.N)等金融业巨头的股票.

** 3.放眼全球 **

美联储刺激措施也会支撑大型跨国企业的资产负债表.目前利率处於约一个时代以来的最低水平,如果你是企业的财务官,正那麽千万不要错过这个应该维持借贷、进一步拓展全球市场并扩大研发投资的大好时机.

Vanguard Mega Cap 300 Index ETF (MGC.P)精选了美国最大型的公司,包括苹果(AAPL.O)、艾克森美孚(XOM.N)、通用电气(GE.N)、宝硷(PG.N).其中多数企业现金充裕,全球化触角也越深越长.

** 4.小心政治障碍 **

另一个可能令第三轮量化宽松政策所带来的荣景破灭的是,到明年1月1日美国国会和白宫还无法在财政悬崖问题上达成一致,届时克林顿时期的减税政策将到期,美国纳税人将面临5,000亿美元的增税.美联储行动对国会僵局将不会产生直接影响.

如果国会对此无所作为,那麽对於负重前行的美国经济来说,从财政悬崖跌落的後果是很严重的,甚至有可能引发衰退.形势已十分危急,美国国会预算办公室近期预计,一旦涵盖收入、股息、资本获利、工资和房地产的全面增税生效,可能会有约200万人失去工作,美国经济也将下滑.评级机构穆迪亦警告,若美国不迅速解决财政问题,未来将降低其最高的债信评等.

虽说美联储的QE政策或对大型借款人和贷款人有利,却可能无法给家庭财富带来多大的效果,特别是如果楼市没有强劲反弹的情况下.奥巴马政府尚未宣布如何处理房利美和房贷美.2008年末金融危机期间,美国财政部接管了房利美和房贷美.

华府看似不会很快解决财政问题,因此现在需要的就是静观其变.美国国会观察人士认为,11月6日大选前就预算和税务问题出台切实举措的可能性微乎其微.欧洲仍在致力於解决债务危机.在这期间,市场对於这种不确定性的焦虑情绪仍将继续肆虐市场.

不过,这种不确定性仍可对你有利:现在是增持具有稳定前景股票,也就是那些无论明年哪位总统掌权,都会有上佳表现的股票的良好时机.(完)

--译文审校 王洋

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