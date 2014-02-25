《WASIK专栏》做空美元 并不像说的那么简单

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 石冠兰/李婷仪/许娜
路透芝加哥2月24日 - 美元最近连遭打击。上周美元兑欧元触及七周低位；美元指数也一路跌至今年以来最低水位。
更糟糕的消息是，眼下任何人几乎都对此无能为力。投资者眼睁睁看着手中美元计价资产相对于其他货币资产贬值，却难以找到可靠工具进行对冲。
每天在汇市交易的资金大约有4万亿美元，多数是由机构进行。个人几乎不可能掌握大银行和对冲基金那样的信息或交易能力。
要想获利你需要做些什么呢？你要把整套数据纳入实时货币定价活动。你必须同步监看央行政策、通胀、国内生产总值(GDP)、零售销售、制造业和房价等信息。
试图对冲美元跌势是个麻烦事，哪怕这会成为长期趋势。可助你一臂之力的上市交易基金(ETF)并不完美，可能无法反映每天的人气变化。而且由于管理费高昂，投资ETF的成本不菲，因此这意味着很难通过ETF赚钱。
另外值得注意的是，众所周知外汇市场的周度波动很大。交易商进行投机操作，可能影响币值并传递出错误信号。
“很多投资人可以侥幸不用做货币对冲，”芝加哥Zacks Research的ETF分析师Eric Dutram说。“许多发达市场货币长期来看是稳定的，很难彰显出货币ETF的价值。”
如果你是因资产以美元计价而担心美元下滑，那么以下三个策略可以帮助你缓解冲击--即使这些选择仍各有其短。
1. 对冲
市场上有一大堆ETF可让你以单一货币或者多种货币投资，但持有成本却颇昂贵，你应该考虑更好的选择。
如果你看空美元，最自然的操作方法就是做空美元，也就是押注其下跌，一种途径就是选择Power Shares DB USDollar Index Bearish(UDN.P)，其投资标的是一个放空期货合约的指数，该指数复制美元相对于欧元、日圆、英镑、加元、瑞郎及瑞典克朗的表现。换句话说，当美元兑这些货币下跌时，这支ETF应该会上涨。
可是，今年到2月21日为止，Power Shares这支ETF下跌0.11%，若以这种目标策略投资还赚不到钱。长期来看这种投资方式也是较弱的策略。到2月21日止，过去五年其平均报酬率仅为1.7%，而你还得支付它每年0.75%的基金费用。
另外一支货币篮子基金--Merk Hard Currency基金(MERKX.O)，也不见得高明多少，今年至2月21日止的报酬率为0.6%，但其基金费用每年高达1.3%。这支ETF投资于非美元计价的优质债券，也有黄金持仓。
2. 加元
那么选择一种货币作为对冲美元的工具又如何呢？例如，享有稳固经济面支撑，且未受到2008年信贷危机冲击的加元。
但如果你选择跟踪加元走势的Currency Shares Canadian Dollar Trust(FXC.P)等基金，同样会感到失望。今年截至2月21日，该基金累计下跌近5%，而基金管理费年费率为0.40%。
3. 债券
虽然美国利率目前实际上处于零水准，但如果你担心美元进一步下跌，那么更好的投资选择之一其实很乏味：即一揽子美国债券基金。
iShares Core Total Aggregate U.S.Bond基金(AGG.P)资产配置中占比重最大的是美国债券，我的401(k)计划就投资了这个基金。今年截至2月21日，该基金累计上涨1.5%，年费率仅为0.08%。利率下降时，债券价格上涨。
不过，即便是选择债券基金作为对冲货币下跌的工具，也仍然存在缺陷。
当利率上升时，债券基金价值便会缩水，尽管幅度不大。iShares基金去年累计下跌约2%。不过，如果你选择均衡投资全球股票和债券，而非押注于单个货币间的此消彼长，投资收益可能会好得多。(完)
(译文审校 徐文焰/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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