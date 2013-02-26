《Wasik专栏》九个为股市感到欣慰的理由

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 洪曦/李婷仪

路透芝加哥2月25日 - 过去几个月以来,若要阐明遍布金融市场的焦虑情绪正在缓解变得容易了许多.不过,想要将涨势量化却不那么简单.这就像是捕捉一只青蛙,当你正要把它抓到手,它却跳走了.

去年年初时,投资者还在为几乎所有的事感到揣揣不安,并持续将资金投入到债券基金中.股市则一路下滑.之后,诸多经济指标开始好转,并且全球范围内也不再有那么多负面的财经消息了;随着资金开始流出债市流入股市,市场风向也发生了转变.

金融市场的担忧情绪好转,投资者也觉得可以承受更多风险了,同时也不太担心针对最差市况的情境假设.对于美国整体经济而言,这是一个好消息.

虽然未来几个月肯定还会有一些波折,但是美国与海外经济缓慢复苏的趋势,以及眼下股市上涨可能会继续受到美国联邦储备委员会(美联储)宽松政策的支持.从年初到2月22号,标准普尔500指数已是上涨超过6%.

的确,前景看来是光明的.下面就是原因:

* 市场主要担心的问题看似已经改善:欧元区可能不会崩溃;美国经济正在复苏;恶性通货膨胀也不会降临.较低的通胀率与利率,加之全球市场上担忧情绪的缓解,将为当前股市上涨提供扶助.大面积的悲观情绪似乎已经转变.

* 尽管由于美国经济没有创造足够的就业,使得强劲复苏难以实现.但是只要美联储以某种形式来维持量化宽松政策不变,那么这对股市就是正面消息.利率保持在近零水平,为几乎所有的企业都提供了低融资成本.

* 虽然对于寻求收益率的储户而言,低利率是不利的.但是能够承受更高风险的投资人,将会回归股票市场.需要留意的是,当失业率下跌到6.5%的水平时,美联储或许就会改变政策立场并加息.不过就目前而言,这种可能性还不存在.

* 消费者乐观情绪也在逐渐攀升,但速度还不能算快.根据全美商业经济协会(NABE)周一发布的展望报告,明年消费者支出成长率料从今年略低于2%的水平提高到2.4%.

* 企业支出情况正在转变.企业感受到经济有转佳征兆时就愿意多花钱.根据汤森路透周五公布的调查,标普500指数成分股企业的支出计画超越了分析师预估.换句话说,资本支出及聘雇活动均有望增加.

* 美国房地产市场持续恢复.全美商业经济协会(NABE)预估未来一年住宅投资将成长将近15%,而且房价和新屋开工率都将上升.这将引起财富效应,屋主因房产升值而有更多安全感,从而更愿意投入股市.

* 低通胀--而且对超级通胀的预期消退,也有利于华尔街股市.从金价以及投资人在金市的交易情况,可以窥见通胀焦虑减缓的迹象.根据监管数据,全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)、以及对冲基金霸主索罗斯和Julian Robertson等,均减持其在全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares ETF (GLD.P)的部位.

种种迹象表明,这些举足轻重的投资人对西方金融环境,尤其是通胀的担心或许已经下降.由于SPDR ETF直接投资在黄金,所以成为我个人偏爱的焦虑指标之一.当其价格上涨,意味着人们对经济健康状况、美元及通胀的态度极其敏感紧张.但当其价格下跌,则表明这种不安的情绪正在散去.

* 流出黄金的资金可能并未走向债券基金.乐观的投资人更乐意追求更高的股市风险溢价.过去一年中,该SPDR基金资金规模下降将近5%(截至1月30日止),过去一到三个月里资金都在下降.该基金在2月20日的成交量是去年11月20日的六倍多,所以有相当多的美元进出SPDR基金.

去年10月起黄金价格即持续走低.同期美股却稳步走扬.截至1月30日,追踪美国最大个股的SPDR标普500指数ETF(SPY.P)同比上涨16.5%.当投资人乐观时,这是整体不安情绪可能已经降低的一个迹象.

* 投资人普遍来说还颇为乐观.虽然整体消费者信心尚未完全振奋,但根据美国经济咨商会和Rasmussen的消费者信心数据,投资人仍偏爱股市.耶鲁管理学院(Yale School of Management)国际金融中心所追踪的一年期股市信心指数显示,有72%左右的个人和机构认为股市未来一年将上涨.

* 股票估值可能尚未被高估.耶鲁教授Robert Shiller的CAPE指数显示股票估值高于均值,但仍远低于2000年科技股崩盘之前的水平.CAPE指数目前为23,均值为16.46.在2000年股票估值被极度高估的时候,该指数为44.股价虽在上涨,但似乎尚未被不合理地高估.

值得注意的是有关美国预算自动减支计划的进展.如果不能尽快在3月1日之前解决这个问题,减支可能会搅乱美国经济及市场.(完)

(译文审校 田建华/程琳)

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