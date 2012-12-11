《Wasik专栏》假设“财政悬崖”空头判断错误 应怎样合理投资

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透芝加哥12月10日 - 让我们暂时假设,做空"财政悬崖"的人士判断错误.
可能要加税和关于债务上限的种种讨论,能称得上相当正面的经济面消息.美国上月就业成长令人意外地大幅上涨;另根据CoreLogic,10月住房价格也录得六年来的最高增幅.10月工厂订单亦出乎意料地增加.与此同时,美国联邦储备理事会(美联储, FED)的刺激政策令抵押贷款利率处于低位.
对于低成长、可持续的复苏而言,这些都是良好的迹象.基本材料、工业品、新兴市场甚至公共事业都将重新受到欢迎.就业率和个人收入的增长,最终将转化为可持续的消费者财富效应.更多的人将会购买住房、汽车、电子产品和消费者产品.在海外,美国市场的升温也将带动起新兴市场.BMO Private Bank的2013年金融市场展望中指出,市场信心再度恢复加之经济长期增长,代表了"未来几年形成多头市场的一项潜在刺激要素."
在华府方面不断爆出负面新闻的时刻,关注正面消息的做法似乎显得有些格格不入.不过对于仍待解决财政悬崖议题来说,这是一个合乎逻辑的结果.
虽说在美国经济成长普遍预期水平低于3%的情况下,持久的多头市场也许是一种苛求;但如果消费者需求、就业率和住房市场一直保持上升势头,这也并非不可能实现.如下就是一些值得考虑的配置:
**超大市值的美国个股**
获利若持续保持强劲,将会提振大型企业在2013年的表现.赢得超大市值个股回报率的最佳方式,是持有价格很低的指数型基金,如Schwab S&P 500(SWPPX.O)或Fidelity Spartan 500 Index Advantage(FUSEX.O).两支基金的费用比率均在每年0.10%以下.这些基金应是多数长期资产组合的核心.
**"标普猪股"**
"道指狗股(Dogs of the Dow)"策略是买入当前年份表现最差的股票,然后持有到下一年.我的演绎版本是"标普猪股(Sows of the S&P)"策略,方法还是一样,挑选2012年表现最差的标普板块,买入与之相关的上市交易基金(ETF).
这种策略的理念是,当机构投资者随喜好变化转换投资板块时,你在低价时买入最便宜的股票,然后在反弹时卖出.具体做法是买入今年表现最差的板块--公用事业、能源和材料.可以考虑一下Utilities Select Sector SPDR(XLU.P)、iShares S&P Global Energy Sector fund(IXC.P)和Vanguard Materials ETF(VAW.P).
**新兴市场**
尽管发展中国家近几年都比较落后,但他们将是人口增长与繁荣的最大受益者.资产管理公司GMO预计,新兴市场股市未来七年年涨幅将达到6.3%,美国绩优股的涨幅料为4.8%.在这个层面,值得拥有的选择是iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility指数(EEMV.P)或Vanguard MSCI Emerging Markets ETF(VWO.P).
**较短期债券**
在增加大型全球派息股票之敞口的同时,也该看看投资组合中对中长期债券的敞口了.如果存续期超过五年的债券太多,就该考虑一下较短期的债券了.经济处于扩张期时,利率通常会上升,不利于债券价格.
尽管我对经济复苏前景比较乐观,但牢记2008年的教训总不为过.现如今,一切都不保险,而震荡波动向来都是敌人.所以说,现在也是在组合里面做点风险对冲的时候.
我希望你已经有过一份投资计划,对自己想承担多少风险,以及股票、债券和另类投资的配置比例有了规划.如果没有,现在就马上起草一份,对你希望达到的目标水平,以及愿意为此承担的风险水平做到心中有数.(完)
编译 洪曦/程琳;审校 沈以文
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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