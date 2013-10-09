《Wasik专栏》面对美国债务违约 投资者可采用的熔断机制

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 朱晓军/王冠中
路透芝加哥10月7日 - 当灾难来临之际，每个投资组合都需要一套熔断机制。
而且，随着美国国会即将面临债务上限考验，考虑投资一些与股市和债市指数走向相反的上市交易基金(ETF)，是不错的主意。
第一道重大关卡是10月17日，届时财政部需要获得授权以发行更多债券，否则就要债务违约。如果美国政界无法在财政问题达成共识，而引发市场恐慌，该怎么办？如果交易商真的认为国会将不允许扩大发债以支付账单，这将导致美国公债利率飙升。
通过反向ETF，你可以用多种方式来对冲政治风险。其中一个值得考虑的选择是ProShares Short 7-10年期公债ETF(TBX.P)，若公债收益率上升(也就是公债价格下跌)，这档基金将获利。截至10月4日的过去一年来，这档基金上涨2.4%，而同期衡量美国债市的指标--巴克莱美国综合债券总回报指数(Barclays U.S. Aggregate Bond Total Return Index)下跌1.7%。这档基金年度管理费为0.95%。
当然，债务上限问题角力的杀伤力远超过打击债券价格，及损害美国政府信用。它将严重拖累整个美国经济。政府将不得不至少削减三分之一的支出。这意味着，从国防承包商到领取社会福利的民众，许多人都会有一段时间收不到钱。这有可能引发另一轮经济衰退。
BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin在近期分析中直白地表示，“虽然最终一切将恢复照旧，而股市最终将复元，但18%的美国经济遭到关闭，这件事将会留下影响。美债违约将把美国推向金融乱流。”
股市最终将受到最大影响。而要对冲这种情况的方法之一，是万用型看空ETF--Direxion Daily Total Market Bear 1X ETF TOTS.P。这档基金跟踪MSCI美国整体市场指数表现的反向，一年管理费为0.67%。由于过去一年美股标普500指数表现出色，截至10月4日上涨16%，因此这档看空ETF同期下跌近19%。
比起作空指数，另一个比较温和的方式是去投资一档已经充分对冲的基金投资组合。
永久投资组合(Permanent Portfolio)(PRPFX.O)共同基金的设计对象是比较紧张、不希望对美国股市和债市过度曝险的投资人。这个投资组合大约三分之一投资于股市，三分之一投资黄金和白银，27%投资于债市，剩余的部位为现金。该基金年度费用为0.69%。
由于整个永久投资组合基金是采用熔断机制策略，因此当美国股市飙涨且金价下滑时，该基金就会表现不佳，而今年多数时间都是这种情况。2013年截至10月4日，该基金下跌3%。在2008年股市重挫37%时，该基金仅下跌了8%。
**瞄准波动率**
目前而言，对于债务违约的可能性，华尔街不如一般民众来得紧张。但如果你需要保本，而且你的收入是依赖投资，那么观察CBOE VIX波动指数就很重要，这项股市每日波动率指标可以看出市场对华府的情况作何反应。
VIX指数在今年初触及22的年内高点后，到3月已回落一半，但近几周又攀升至18以上。然而，和2008年的80相较，目前的水准并不会太让人担心。
尽管如此，还是要坐下来好好研究自己的投资组合最脆弱之处。曝险最大的是哪个领域？如果你的投资大多在债市，那就要保护自己免于利率上扬的冲击。
要谨记，反向ETF最大的缺点在于，当其所对应的市场表现良好时，该基金就会呈负面表现。这类基金应作为灾难的保险，而非主流投资工具。
此外，也要对杠杆ETF保持审慎，该类基金可以让你在特定指数下滑时获利两倍到三倍。但这类基金不适合投资新手，且应在购买时设定停损。在操作这类危险的投资工具时，需要先评估自己能够承受的损失幅度。
不论你要采用哪条途径，别以为你能精准预测市场--或华盛顿--的走向。很可能你会预测大大失准，因而亏了钱。多数投资人都是都是较晚进场，而当市场复苏时，投资人重返市场的时间可能会更落后。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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